AVELLA. Il Circolo Culturale Nicola Pugliese propone lo scrittore Marco Ciriello

Il Circolo Culturale Nicola Pugliese si è fatto promotore di un incontro con la cittadinanza dello scrittore Marco Ciriello. Lo spunto è venuto grazie alla pubblicazione di quest’ultimo del copioso libro dal titolo “Un giorno di questi”. In esso l’autore tratteggia uno spaccato della vita culturale e sociale di due città da Lui conosciute r vissute quali sono Napoli e Roma. Attraverso i personaggi degli anni ’80/’90 nell’ambito del giornalismo, della musica, dello sport, si tratteggiano vere e proprie narrazioni della fervente vita culturale. Nella sala Alvarez della casa comunale di Avella, ieri sera è stato posto il focus sulla città partenopea, che ha visto, attraverso le pagine del testo la narrazione di aneddoti, episodi ed incontri di varie eminenti personalità, fra le quali anche quella di Nicola Pugliese. Grazie all’illuminato moderatore giornalista Giuliano Delli Paoli, Marco Ciriello vantava la Sua personale conoscenza dell’autore di “Malacqua” e sollecitato da un intervento dei presenti ,ha proiettato Nicola Pugliese nella prospettiva di una figura di poliedrico rispetto, connotandolo e fissandolo fra i grandi della nostra letteratura. L’attenzione è portata nel corso della serata e la partecipazione al racconto dei retroscena delle pagine di “Un giorno di questi” ha coinvolto tutto il pubblico. Alla fine dell’incontro si sono registrati gli interventi del dottore Nicola Salvi e di Vincenzo Serpico, i quali hanno comunicato che il Circolo Nicola Pugliese ad Avella non ha sede fisica, ma vuole diventare uno spazio aperto a tutti coloro che, nella diversità delle esperienze professionali e umane, volessero dare un gratuito contributo al confronto sui temi del vivere quotidiano, prendendo spunto da personaggi dell’arte, della cultura, del giornalismo, della letteratura, della politica.