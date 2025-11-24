Nel Moleskine oggi c’è – A Saviano arriva la scrittrice e giornalista Marianna Scagliola con Il Francese, Biancaneve e i settebello

La rassegna letteraria “Nel Moleskine oggi c’è”, ideata e condotta da Giacomo Ambrosino, fondatore di Fix On Magazine, torna con un nuovo e intenso appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e ai temi sociali più urgenti.

Giovedì 28 novembre alle ore 19:00, nella biblioteca del Palazzo Allocca di Saviano, sarà ospite la scrittrice e giornalista napoletana Marianna Scagliola, autrice del romanzo Il Francese, Biancaneve e i settebello, edito dall’associazione Napoletaneamente.

Il libro è una black comedy ambientata a Napoli che alterna ironia e dramma, seguendo la storia dei gemelli Vincenzo e Gaetano Gallo. Cresciuti tra le difficoltà di Scampia, i due si ritrovano per caso a vivere “da abusivi” in una scuola privata del Vomero, dove scoprono un inquietante covo di pedofili insospettabili. Un romanzo che affonda le mani nella parte più buia della società, mettendo a nudo corruzione, ingiustizia, violenza e indifferenza, senza rinunciare al potere salvifico della letteratura e a una nota di umanissima ironia.

A dialogare con l’autrice, oltre a Giacomo Ambrosino, ci sarà anche la D.ssa Ylenia Allocca, psicologa e psicoterapeuta. La sua presenza offrirà un contributo fondamentale per affrontare con competenza, profondità e sensibilità i temi centrali del romanzo: la violenza sui minori, le dinamiche psicologiche che la circondano e l’importanza di riconoscere, denunciare e prevenire questi fenomeni.

La serata sarà quindi un momento di confronto aperto, necessario e coraggioso, in cui la letteratura diventa strumento di consapevolezza e impegno sociale.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Pro Loco “Il Campanile” di Saviano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.