“Natale Fraincanti”, dal 15 al 23 dicembre a Frattaminore la rassegna organizzata da Cantiere Giovani con spettacoli, street art, attività per bambini e passeggiate in ciclobus

Spettacoli, musica e condivisione in un ricco calendario di eventi per vivere insieme il periodo più emozionante dell’anno. Cantiere Giovani, in collaborazione con il Comune di Frattaminore e con il contributo di Impresa sociale Con I Bambini, presenta Natale Fraincanti 2021.

Dal 15 al 23 dicembre, il progetto Fraincanti – Frattaminore in Cantiere dà vita ad una settimana di eventi dedicati ai bambini e ragazzi.

Si inizia mercoledì 15 dicembre, alle ore 15, con la street art. I ragazzi del Cantiere dei Pirati e dei Giovani si cimenteranno nella realizzazione di un murales di decoro urbano con l’obiettivo di vivere e riqualificare gli spazi del proprio territorio.

Il 16 dicembre, invece, si celebra la giornata della sostenibilità con Ciclofest, una passeggiata in bicicletta e sui ciclobus della svolta sostenibile per dare a tutti la possibilità vivere la città in maniera ecologica e divertente. Partenza alle 15.00 da Via Cavone (Frattaminore) seguendo la ciclabile che attraversa la città.

Il 17 e il 18 dicembre spazio alla musica con l’esibizione dell’orchestra delle scuole IC Colombo e IC Novio Atellano.

La Parrocchia di San Maurizio ospiterà il 18, il 19 e il 21 dicembre tre appuntamenti: il Presepe Vivente, l’incontro con Babbo Natale e il Concerto di Natale.

Il 22 dicembre tornano protagonisti i Ciclobus. Dalle ore 15.30 pedalando lungo la città, si arriva alla libreria Mondadori di Frattamaggiore, dove i bambini del Cantiere dei Pirati e dei Giovani ritireranno il loro regalo di natale in buoni libro. Un occasione per sottolineare l’importanza della lettura e della fantasia per i più piccoli e non.

La rassegna si chiude il 23 dicembre con un’intera giornata dedicata allo shopping con i mercatini natalizi (presso l’area mercatale).

Questa e molte altre iniziative sono il frutto di un progetto nato nel luglio del 2020 che andrà avanti fino al luglio del 2023, per iniziativa dell’associazione non profit Cantiere Giovani. Insieme ai cittadini, l’amministrazione comunale, le associazioni del terzo settore, le scuole e le parrocchie si uniscono per immaginare e promuovere un modello di città più accogliente e sostenibile dando così vita a FRAttaminore IN CANTIere.

In tre anni si svilupperanno e programmeranno assieme ai cittadini idee nuove e progetti condivisi per favorire il benessere sociale, l’inclusione ed il senso di appartenenza al territorio.

La città si arricchisce così di 4 “cantieri” educativi intesi come spazi di socialità e cooperazione, affinché i minori possano essere accompagnati nella loro crescita grazie ad una rete di educazione e inclusione:

CANTIERE DEI GIOVANI: un polo al centro della città dove istituzioni e terzo settore si coordinano per lo sviluppo delle politiche educative ed inclusive. Famiglie e ragazzi trovano uno spazio informativo, di orientamento e sostegno attraverso sportelli, laboratori ed eventi.

CANTIERE DEI PIRATI: è un centro socio-educativo che accoglie bambini e bambine in situazione di svantaggio e per i quali il Servizio Sociale segnala la necessità di un intervento educativo.

CANTIERE DELLO SPORT: con 2 palestre e spazi all’aperto comunali (Stadio “Don Carmine D’Angelo”), adatti ad attività sportive e motorie, aperto a minori e famiglie.

CANTIERE TERRITORIALE: integra le manifestazioni annuali della città implementandole con nuove attività socio-educative e culturali nelle strade e nelle piazze, per sensibilizzare e aumentare l’accesso, la coesione e l’inclusione dei cittadini.

FRAINCANTI è anche progetto editoriale trimestrale. La rivista, distribuita gratuitamente nelle Edicole Fraincanti o scaricabile in versione digitale dal sito di Cantiere Giovani, è arrivata al terzo numero con il titolo Comuni…cooperazioni”- Città che ragionano oltre confine, dedicato alla partecipazione attiva degli enti locali e delle istituzioni per lo sviluppo del territorio.

