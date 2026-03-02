Nasce IVORY, il social europeo che punta su competenza e credibilità

Un nuovo attore si affaccia nel panorama digitale europeo con un obiettivo ambizioso: ridefinire le regole dello spazio pubblico online. Si chiama IVORY ed è un social network concepito e sviluppato in Europa che punta a valorizzare competenza, autorevolezza e qualità dei contenuti, distinguendosi dai modelli dominanti d’oltreoceano.

Il progetto nasce con l’intento di proporre un’alternativa strutturale ai grandi ecosistemi statunitensi, mettendo al centro un principio chiave: la credibilità non deve disperdersi nel rumore informativo, ma diventare parte integrante dei meccanismi di distribuzione dei contenuti.

Competenze verificate e visibili

Uno degli elementi distintivi di IVORY è la verifica delle competenze accademiche e professionali degli utenti. I profili certificati non rappresentano solo un dettaglio formale, ma incidono direttamente sulla visibilità dei contenuti pubblicati.

In pratica, un professionista qualificato che interviene su un tema di propria competenza vedrà valorizzato il proprio contributo rispetto a chi non possiede titoli o esperienza nello stesso ambito. L’obiettivo dichiarato è contrastare la disinformazione senza ricorrere alla censura, ma premiando l’autorevolezza.

Le interazioni superano la logica dei semplici “like” e si organizzano nelle cosiddette “Ivory Towers”, feed tematici suddivisi per aree di competenza, dove qualità e credibilità orientano la diffusione dei contenuti.

Uno spazio digitale per il mondo accademico

IVORY ambisce anche a ridefinire il confronto scientifico online. Studiosi e ricercatori potranno pubblicare e discutere lavori attraverso un processo editoriale interno ispirato agli standard della comunità scientifica. L’attività di revisione sarà riconosciuta e compensata, offrendo una risposta – almeno parziale – alla cronica svalutazione del lavoro accademico e del peer review.

Accanto alla dimensione specialistica, la piattaforma non rinuncia però a formati più agili e accessibili, come video brevi e strumenti partecipativi, con l’intento di mantenere un’esperienza coinvolgente e non elitaria.

Un progetto italiano con ambizione europea

Dal punto di vista mediatico e culturale, il progetto intercetta temi centrali del dibattito contemporaneo: la crisi di fiducia nelle piattaforme digitali, la polarizzazione del confronto pubblico e la crescente domanda di alternative europee ai colossi tecnologici americani.

In questo scenario, IVORY si propone come iniziativa con “bandiera italiana ed europea”, con l’obiettivo di contribuire a una nuova stagione del digitale fondata su responsabilità, qualità e trasparenza.

Lancio il 31 marzo

Il debutto ufficiale è previsto per il 31 marzo. Nelle prossime settimane sarà disponibile una versione di prova riservata alla stampa, per consentire recensioni e analisi prima del lancio pubblico.

È già online il sito dedicato ai primi iscritti (ivory.live), dove è possibile registrarsi in anteprima e ricevere una notifica quando l’app sarà disponibile sugli store digitali, tra cui l’Apple Store e il Google Play Store.

Se riuscirà a mantenere le promesse, IVORY potrebbe rappresentare un esperimento significativo nel tentativo di costruire un ecosistema digitale europeo capace di coniugare innovazione, competenza e qualità del dibattito pubblico.