NAPOLI. Oltre la diagnosi: accoglienza, socialità e buone pratiche. L’IC9 Cuoco-Schipa promuove una tavola rotonda dedicata all’inclusione

L’Istituto Comprensivo 9° Cuoco-Schipa organizza, per venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 15:30, una tavola rotonda dal titolo “Oltre la diagnosi: accoglienza, socialità e buone pratiche”. L’iniziativa, ospitata nell’Auditorium dell’istituto in via Salvator Rosa 118, sarà un momento di confronto tra scuole, associazioni, famiglie ed esperti impegnati quotidianamente nel promuovere una cultura dell’inclusione autentica.
Un’apertura istituzionale significativa
A inaugurare i lavori saranno:
- Dott.ssa Mariaroberta Gregorini, Dirigente Scolastico IC9 Cuoco-Schipa
- Dott.ssa Concetta De Iuliis, Assessora alle Attività Scolastiche ed Educative della II Municipalità
- Avv. Paolo Colombo, Garante per le persone con disabilità della Regione Campania
- Dott. Maurizio Bertolotto, Garante per le persone con disabilità del Comune di Napoli
La presenza di figure istituzionali mette in luce la volontà di collaborare in modo integrato per migliorare i percorsi di accoglienza e inclusione.
Relazioni e testimonianze: il cuore dell’incontro
La tavola rotonda prevede contributi diversificati, che spaziano dalla musica allo sport inclusivo, fino alla creatività e alla genitorialità nelle diversità abilitanti. Tra gli interventi:
- Prof. Sergio Sansone (Associazione LeMuserperlOro): Il valore della musica nel mondo del disagio intellettivo.
- Guido Pasciari, allenatore della squadra campione d’Italia “Nola Città dei Gigli”: Il Sitting Volley: una disciplina sportiva inclusiva che mi ha cambiato la vita.
- Stefano Argento (Napoli Baskin / Oratorio Karol): Lo sport è di tutti.
- Annalisa Vetrano (Associazione Autismo in Movimento): La magia della creatività – Corso di fotografia.
- Caroline Peyron e prof.ssa Cinzia Fumanò: laboratorio di pittura collettiva “C’è qualcuno dentro”.
- Prof. Ada De Vincentiis: L’Arte di Essere. Un percorso di vita possibile.
- Dott.ssa Lucia Marino e Dott. Sergio Mantile (Associazione Oltre il Muro): La genitorialità nelle diverse abilità.
- Prof. Pasquale Riccio (UICI – Sezione Territoriale di Napoli): Inclusione scolastica di alunni ciechi.
- Carmen Santagata (Associazione Attivamente): Buone pratiche sociali per non escludere nessuno.
L’arte come ponte inclusivo
Durante l’evento sarà possibile visitare l’esposizione d’arte curata da
- Ariele Pone,
- Lorenzo Trombino (Lollo Abstract Art),
in collaborazione con l’Associazione Autismo in Movimento.
Il motto scelto, “Insieme, oltre le barriere”, sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa.
A chiusura dei lavori interverrà nuovamente la Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariaroberta Gregorini, e ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.