Montevergine, il cielo si accende: il tramonto che ha incantato l’Irpinia

Uno spettacolo di luce sospeso tra cielo e montagne

Un tramonto da togliere il fiato quello immortalato oggi dall’Osservatorio di Montevergine. Le immagini, diffuse sulla pagina ufficiale, raccontano un pomeriggio che ha trasformato l’orizzonte irpino in un dipinto di luce, colori e silenzi assoluti.

Le cime avvolte da un mare di nuvole, il sole che scivola lentamente verso la linea dell’orizzonte, il cielo che si incendia di arancio e oro: uno scenario che parla la lingua della natura, quella che sorprende anche quando sembra tutto immobile.

A definire questo quadro quasi surreale, la presenza di una robusta area anticiclonica che, nelle ultime ore, ha regalato cieli limpidi, aria tersa e panorami che sembrano usciti da un altro mondo. Montevergine ancora una volta si è trasformato in un palcoscenico naturale, un luogo dove l’Irpinia mostra il suo volto più poetico e potente.

Un invito, semplice e irresistibile, a fermarsi un istante e guardare.