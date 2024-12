Mugnano del Cardinale: tradizionale accensione dell’Albero di Natale

Il Comitato festa San Michele Arcangel è lieto di invitare tutta la comunità di Mugnano del Cardinale e dintorni a partecipare alla tradizionale Accensione dell’Albero di Natale, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini che darà ufficialmente inizio alle festività natalizie.

L’evento si terrà:

– Data: 8 dicembre 2024

– Ora: 19:30

– Luogo: Piazzetta San Michele, Mugnano del Cardinale

Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e condividere l’atmosfera magica del Natale. Per allietare la serata, verranno offerti cioccolata calda e dolciumi per tutti i partecipanti.

Non mancate a questo momento di festa e tradizione, pensato per scaldare il cuore della comunità e celebrare l’unione e la gioia tipiche del periodo natalizio!