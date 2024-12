Sperone: un mese di eventi per celebrare le festività natalizie

L’Amministrazione Comunale di Sperone ha organizzato un ricco programma di eventi natalizi che si svolgeranno dal 7 dicembre al 6 gennaio. Le iniziative, pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età, promettono di creare un’atmosfera magica e di condivisione per tutta la comunità.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

– 7 dicembre: Inaugurazione del presepe di Antonio Napolitano alle ore 19:15 presso il Piazzale S. Elia.

– 8 dicembre: “Luci in festa” a partire dalle ore 17:00 in Piazza L. Lauro, un evento per dare il via ufficiale al clima natalizio.

– 18 dicembre: Concerto di Natale a cura degli alunni della scuola secondaria di I grado di Sperone, alle ore 19:00 presso la Chiesa di S. Elia.

– 20 dicembre:

– Alle ore 18:00 “Natale in scena” in Piazza L. Lauro.

– Alle ore 19:00 “Poesie sotto l’albero” sempre in Piazza L. Lauro.

– 21 dicembre: Ritorna “Natale in scena” alle ore 18:00, sempre in Piazza L. Lauro.

– 22 dicembre: Rassegna di cori parrocchiali, alle ore 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale in Corso Umberto I.

– 23 dicembre: “Festa degli anziani” alle ore 19:00 nella Palestra Comunale di Sperone.

– 29 dicembre:

– Alle ore 16:30, “Baby tombolata” nella Palestra Comunale.

– Alle ore 20:30, “Tombolata Smile”, sempre nella Palestra Comunale.

– 6 gennaio: L’evento conclusivo, “Notte della Befana”, si terrà in Piazza L. Lauro.

Queste iniziative sono organizzate con la collaborazione di diverse associazioni locali, tra cui Smile Animation, Babalud, la Pro Loco di Sperone, e altri partner del territorio.

Un programma vario e inclusivo che punta a unire tradizione, cultura e divertimento, regalando ai cittadini momenti di gioia e condivisione. Non mancate!