Montefusco ospita “Artisti Uniti per la Pace”: Mostra di Mail Art contro la guerra

Dal 14 al 23 dicembre 2024, il borgo storico di Montefusco accoglierà la mostra itinerante di mail art “Costruiamo un Muro alla Guerra”. L’iniziativa, curata da Antonio Manganiello e Ciro Sarracino, rinnova il suo messaggio di pace universale dopo il successo ottenuto a Pratola Serra.

L’inaugurazione è prevista per sabato 14 dicembre 2024, alle ore 17:00, presso il suggestivo Palazzo Giordano, in via Pirro de Luca. Saranno presenti il Sindaco di Montefusco, Salvatore Santangelo, e il Presidente della Pro Loco, Daniele Taetti. A seguire, interverranno il giornalista Crescenzo Fabrizio, lo storico dell’arte Gianluigi Santoro e la scrittrice Antonietta Gnerre, per offrire una riflessione sull’importanza dell’arte come strumento di dialogo e sensibilizzazione contro i conflitti.

La mail art: un linguaggio universale di pace

La mail art, o arte postale, è una forma d’arte che utilizza il sistema postale come veicolo per creare e condividere messaggi artistici. Per questa mostra, artisti da tutto il mondo hanno inviato le loro opere a Montefusco, trasformando ogni creazione in un simbolo di speranza e solidarietà contro ogni guerra, visibile o meno.

Ogni lavoro esposto diventa un invito a superare le differenze, a costruire ponti e a immaginare un futuro migliore, attraverso l’arte e la creatività.

Artisti in mostra

Esporranno le loro opere artisti internazionali e locali, tra cui Peter Arajkoviss, Gersilmar Araujo, Ryosuke Cohen, Carla Colombo, Oronzo Liuzzi, Keiichi Nakamura, e molti altri. Saranno inoltre protagonisti i giovani allievi della “Scuolina dei Mille Tesori”, guidati dalla pittrice Chiara Pepe.

Un evento per tutti

Con ingresso gratuito, la mostra rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza culturale e riflessiva. “Costruiamo un Muro alla Guerra” non è solo un’esposizione, ma una chiamata collettiva per ribadire l’importanza della pace come fondamento universale.

Date e luogo:

Dal 14 al 23 dicembre 2024

Palazzo Giordano, via Pirro de Luca, Montefusco (AV)

Unitevi a questa straordinaria iniziativa per celebrare la forza dell’arte come strumento di pace e dialogo universale.