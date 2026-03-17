MONTEFORTE IRPINO. L’Associazione O.D.V. “L’Abbraccio 2.0” ottiene finalmente una sede operativa: dopo quasi 10 anni di attesa, uno spazio dedicato al volontariato e al sostegno del territorio

Monteforte Irpino, 16 marzo 2026 – Dopo quasi dieci anni di impegno costante sul territorio e di richieste per poter disporre di uno spazio idoneo allo svolgimento delle proprie attività sociali, l’associazione di volontariato O.D.V. L’Abbraccio 2.0 annuncia ufficialmente di aver ottenuto una sede operativa concessa in comodato d’uso gratuito presso il Centro Fenestrelle in Via Aldo Moro, nel Comune in cui l’associazione è nata nel 2017.

L’assegnazione dello spazio è stata formalizzata attraverso la Delibera di Giunta n. 38 del 28 febbraio 2026, successivamente pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Monteforte Irpino in data 13 marzo 2026.

La disponibilità di una sede rappresenta un traguardo estremamente significativo per l’associazione, che da anni opera nel campo del volontariato e del sostegno alle persone in difficoltà, spesso senza poter contare su un luogo stabile in cui organizzare attività, incontri e servizi alla comunità.

Il Presidente dell’associazione, Marano, ha dichiarato:

«Per anni abbiamo portato avanti il nostro impegno sociale tra difficoltà e promesse spesso rimaste tali, chiedendo semplicemente un piccolo spazio dove poter svolgere con dignità le attività della nostra associazione. Non è stato facile vedere altre realtà ottenere sedi in tempi rapidi mentre noi continuavamo ad attendere. Tuttavia non abbiamo mai smesso di credere nel valore del nostro lavoro e nel servizio verso il prossimo.

Oggi posso finalmente affermare con grande emozione che L’Abbraccio 2.0 ha una casa. Un luogo che rappresenta non solo una sede operativa, ma un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di ascolto, supporto e solidarietà.»

Un ringraziamento al Sindaco Fabio Siricio e all’intera Amministrazione Comunale per aver compreso il valore sociale dell’iniziativa e per aver attivato con tempestività le procedure amministrative necessarie alla risoluzione di una situazione che si protraeva ormai da anni.

Un riconoscimento particolare è stato espresso anche nei confronti della Consigliera Valentina Sparano, delegata ai rapporti con le associazioni, per la sensibilità dimostrata e per l’immediato impegno nel favorire una soluzione concreta alle esigenze dell’associazione.

Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti i volontari, che nel corso degli anni hanno continuato a dedicare tempo, energie e passione alle attività associative, contribuendo alla crescita del progetto e al sostegno delle persone più fragili.

«Dal 2017 porto avanti con orgoglio il ruolo di Presidente – conclude Marano – e continuerò a farlo finché avrò la forza di perseguire questo sogno: costruire ogni giorno una rete di solidarietà capace di aiutare chi si trova in difficoltà.»

Con questa nuova sede operativa, L’Abbraccio 2.0 rafforza il proprio impegno sul territorio e si prepara ad ampliare ulteriormente le attività di volontariato, accoglienza e supporto rivolte alla comunità.