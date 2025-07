Mercogliano ospita l’unica tappa campana dell’Appennino Bike Tour 2025

Sabato 12 luglio, la città di Mercogliano (AV) sarà al centro della scena nazionale con l’arrivo dell’Appennino Bike Tour, il festival itinerante promosso dai Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agricoltura, volto a valorizzare la più grande direttrice cicloturistica d’Italia e a promuovere lo sviluppo sostenibile e partecipato delle aree interne.

Unica tappa campana del tour 2025, Mercogliano si trasformerà per un giorno in un vero e proprio villaggio della mobilità sostenibile, animato da attività per tutte le età e momenti di confronto istituzionale e culturale.

Il Villaggio Appennino Bike Tour

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 17:00 in Viale San Modestino, dove sarà allestito il Villaggio Appennino Bike Tour, uno spazio pensato per vivere appieno i valori del turismo lento e dell’ecologia attiva. In programma:

Passeggiate in bicicletta e pedalata ecologica guidata , aperta a tutti;

Laboratori didattici e attività ludiche per i più piccoli;

Esperienze immersive a cura dell’ Ente Parco del Partenio ;

Degustazioni di prodotti tipici locali , per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio;

Attività e promozione a cura del GAL Partenio.

Il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino

In chiusura della giornata, si terrà il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, occasione di confronto tra amministratori, enti locali, associazioni e cittadini. L’obiettivo è raccogliere proposte e buone pratiche per rafforzare, in Campania come nel resto del Paese, le politiche di sviluppo sostenibile delle aree appenniniche.

Le istanze emerse nel corso del Forum verranno successivamente portate a Roma, il 21 novembre, in occasione del Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, presso la Camera dei Deputati. Un percorso partecipativo che mira a costruire una programmazione nazionale condivisa, fondata sulle reali esigenze dei territori.

Un evento da vivere con tutta la famiglia, tra sport, ambiente, cultura e comunità. Mercogliano si prepara ad accogliere con orgoglio un appuntamento che guarda al futuro, nel segno della sostenibilità e del legame con l’Appennino.