Napoli, grave incidente in scooter: sedicenne lotta per la vita

NAPOLI – Una ragazza di 16 anni è ricoverata in prognosi riservata in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2:50, nel quartiere San Pietro a Patierno.

La giovane viaggiava su uno scooter insieme ad altre due coetanee, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una moto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e ha provocato la caduta delle tre ragazze.

Secondo le prime ricostruzioni, la sedicenne che sedeva al centro del sellino ha riportato i traumi più gravi: nella caduta avrebbe battuto la testa contro l’asfalto, riportando lesioni craniche di entità preoccupante. È stata immediatamente trasportata in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto in pochi minuti. Attualmente è in terapia intensiva, e i medici si sono riservati la prognosi.

La ragazza alla guida dello scooter è rimasta illesa, mentre la terza passeggera ha riportato lievi escoriazioni e contusioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal capitano Sarnacchiaro, per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, anche in considerazione del fatto che sul ciclomotore viaggiavano tre minorenni, una condizione non prevista dal codice della strada.

L’intera comunità segue con apprensione le condizioni della giovane ferita. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena disponibili.