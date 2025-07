Tufino in festa: sabato 12 luglio grande serata con musica, spettacolo e street food in Piazza Gragnano

Tufino (NA) – L’estate entra nel vivo e il Comune di Tufino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 20:30, Piazza Gragnano si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per una serata all’insegna della musica dal vivo, dell’intrattenimento e del buon cibo, in un clima festoso, inclusivo e pensato per tutte le età.

Promosso dall’Amministrazione Comunale di Tufino – con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli – l’evento rappresenta la prima uscita ufficiale del format “Neomelodico Style”, a cura di Hollywood Animazione, che porterà sul palco artisti di grande richiamo popolare.

Ospiti della serata saranno due volti noti della scena musicale campana: Mario Forte e Paola Pezone, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro performance energiche e cariche di emozione.

Ma non solo musica: ad arricchire l’evento ci sarà una selezione di proposte street food, per deliziare il palato dei visitatori e offrire un’esperienza completa, tra sapori locali e convivialità.

«L’estate è la stagione delle vacanze, del tempo condiviso e delle emozioni all’aria aperta. Questo evento vuole essere un momento di aggregazione, un’occasione per ritrovarsi come comunità – dichiara l’Assessore agli Eventi Filomena Piciullo –. Musica, spettacolo, food e accoglienza: abbiamo pensato a una serata che possa piacere a tutti, dai più piccoli agli anziani, e che rispecchi lo spirito accogliente di Tufino».

L’Amministrazione Comunale ringrazia per il prezioso sostegno gli sponsor locali, il Comitato Festa San Bartolomeo 2025, l’Associazione Arcobalenati e la concittadina Giovanna D’Avanzo per la fattiva collaborazione.

Un invito, dunque, rivolto a tutti: sabato 12 luglio, venite a vivere la magia dell’estate a Tufino. Musica, divertimento e sapori vi aspettano in Piazza Gragnano!