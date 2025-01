Calcio Serie C, 24a giornata. Avellino col vento in poppa, sbancata Latina

di Redazione sportiva

L’Avellino sbanca Latina con i gol di Patierno, Gori e Sounas e si porta a -2 dal Benevento che non va oltre il pari a Foggia. In attesa del match del Monopoli, la rincorsa alla vetta continua.

Biancolino vara il 4-2-3-1 con De Cristofaro e Palmiero nel cuore della mediana, Panico, Sounas e Russo alle spalle di Patierno. Il Latina di Boscaglia si dispone con il 3-4-2-1, Ndoj e Riccardo sostengono il riferimento avanzato Ekuban. Al 4′ ci prova subito Russo con un bel tiro, Zacchi risponde presente ma il tap in di Panico non è efficace. Al 15′ lupi in vantaggio, Sounas vede Patierno che di testa inchioda Zacchi. Undicesimo gol in campionato per il bitontino. I nerazzurri non ci stanno e fanno tremare gli irpini con la traversa di Ekuban al 22′, decisivo Iannarilli. Dopo un solo giro di lancette si ripropone la sfida Ekuban-Iannarilli, l’estremo difensore biancoverde è un muro. L’Avellino deve controbattere e lo fa con Russo, la palla è di poco out. Replica Patierno, Zacchi è provvidenziale mettendoci una pezza. Dopo la rovesciata di Russo, controllata da Zacchi, giallo pesante per Enrici che salterà la prossima partita, al Partenio Lombardi, contro la Turris. Si va negli spogliatoi.

Al 47′ Patierno, acciaccato per una botta subita nella prima frazione, lascia il posto a Gori. Il fiorentino entra benissimo, impegna subito Zacchi e al 49′ lo trafigge con un efficace pressing. Avellino avanti di due gol. Al 55′ i lupi sfiorano lo 0-3 con Panico dopo un’azione di ripartenza. Boscaglia in casa pontina inserisce Mastroianni per Riccardi, in quella irpina è la volta di Palumbo (esordio in biancoverde per l’italo-norvegese) e Redan per Palmiero e Panico. Al 74′ altro super intervento di Iannarilli, si oppone ad un tentativo ravvicinato di Vona. L’Avellino invece non sbaglia al 77′, è Sounas a siglare la terza rete che vuol dire match in cassaforte. Succede poco altro, si susseguono altri cambi, tra cui quelli di Tribuzzi e Armellino per Russo e Sounas e viene annullata un gol a Frascatore per fuorigioco. Avellino col vento in poppa, in attesa dell’ultimo grande colpo di mercato che risponde al nome di Facundo Lescano.