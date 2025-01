L’Istituto scolastico “Croce” di Flumeri in Polonia per il progetto Erasmus

Nuova tappa di “Into the Woodland Scope”, il programma di interscambi culturali di varie scuole europee che partecipano a “Erasmus + KA 201”, il progetto di formazione didattica che vede protagonista da decenni l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri, diretto dal dirigente scolastico Michele D’Ambrosio.

Per l’annualità in corso, la scuola irpina ha pianificato una serie di azioni progettuali che proporrà anche nel secondo incontro europeo, dopo quello svoltosi in Ungheria, che si terrà dal 27 gennaio al primo febbraio in Polonia, nelle città di Koszalin e Danzica.

La delegazione irpina, che in quella sede rappresenterà l’Italia, sarà formata da cinque studenti della scuola secondaria di primo grado di Flumeri, i quali saranno accompagnati in terra polacca dai docenti Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso.

Gli incontri tra studenti e insegnanti di varie nazioni europee si svolgeranno presso la scuola Szkola Podstawowa n. 2 di Koszalin, poi sono in programma escursioni e visite sul territorio, soprattutto a Danzica, città ricca di storia, tradizioni e cultura.

Le attività formative e didattiche, che riguarderanno principalmente l’approfondimento di progetti di innovazione strategica per la valorizzazione e la salvaguardia delle foreste, saranno espletate tutte in lingua inglese, in tal modo sarà possibile per gli stessi studenti migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative, con la finalità di accrescere l’apprendimento interculturale, ambientale, sociale ed emozionale.

“Sono programmate visite guidate, attività di gruppo, progettazioni collaborative di prodotti da realizzare con studenti locali, turchi e ungheresi – hanno sottolineato i professori Battiante e Santosuosso -, così insieme si promuoveranno scambi di idee e di creazioni, in uno stretto legameinternazionale.

Ci poniamo, quindi, l’obiettivo di rafforzare negli studenti le competenze linguistiche, disciplinari di base, analitiche, pratiche, creative e sociali, nonché maturare adattabilità, resilienza e flessibilità, ma anche contribuire a sviluppare unsenso di appartenenza a una comunità europea più ampia ed interagente con noi in vari modi e in molteplici prospettive.

Questo secondo viaggio Erasmus rappresenta un passo importante per il nostro istituto scolastico, che continua a investire nel futuro dei propri studenti, offrendo esperienze che arricchiscono il loro percorso formativo e personale.

È tanto l’entusiasmo per questo meeting, in attesa anche del prossimo appuntamento europeo, che si svolgerà nel mese dimarzo in Turchia.”