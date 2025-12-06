L’Istituto Aurigemma rafforza la sua dimensione europea: avviata a Vienna la fase preparatoria del progetto Erasmus+ KA121 2025

L’Istituto “Aurigemma” ha recentemente riaffermato la sua profonda vocazione europea, ponendo l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione come assi strategici centrali della propria offerta formativa. A testimonianza di questo impegno, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Colella, si è recata nei giorni scorsi a Vienna, accompagnata da due docenti dell’istituto, per dare avvio alle cruciali fasi preparatorie del progetto Erasmus+ Call 2025, Azione KA121. Questa iniziativa è destinata a coinvolgere presto alcuni studenti in significative esperienze di mobilità transnazionale. La missione, svoltasi presso l’istituto partner austriaco NMS Staudingergasse, è stata definita dalla Dirigente Colella come “estremamente proficua”. La Prof.ssa Colella ha sottolineato che questa fase preliminare è di vitale importanza, in quanto consente di definire con la massima cura gli aspetti logistici, organizzativi e pedagogici dell’intero progetto, garantendo così la massima sicurezza e il miglior profitto formativo per tutti i partecipanti. La visita in Austria ha permesso di consolidare la partnership con la scuola ospitante, di ispezionare le strutture che accoglieranno i ragazzi e di definire in maniera dettagliata il programma di apprendimento. Molto arricchente è stato anche l’incontro con una delegazione di docenti sloveni che si trovavano presso la scuola ospitante per lo svolgimento di attività di job-shadowing.

L’obiettivo primario dell’azione KA121 va ben oltre il mero potenziamento linguistico, mirando a offrire agli studenti un’autentica immersione culturale e un’esperienza concreta di cittadinanza europea attiva. Il prossimo e atteso passo vedrà il gruppo di studenti selezionati protagonisti di una mobilità di breve termine: all’inizio di maggio, infatti, partiranno alla volta della capitale austriaca per un’esperienza che si preannuncia ricca di attività didattiche congiunte, scambi culturali e visite formative. La Dirigente Colella e l’intero corpo docente esprimono grande soddisfazione per il progresso del progetto, che conferma con forza la volontà dell’Istituto Aurigemma di formare cittadini del mondo, pienamente preparati ad affrontare le sfide di un contesto globale sempre più interconnesso, internazionalizzato e interculturale.