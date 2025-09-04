La grande boxe a Grottolella: appuntamento in Piazza Municipio il 13 settembre

Grottolella (AV) – La boxe olimpica torna protagonista in Irpinia con un evento di grande richiamo. Sabato 13 settembre, alle ore 19:00, Piazza Municipio di Grottolella si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare la Riunione di Pugilato Olimpico, organizzata dall’ASD Apollo Boxe Casapulla e dall’ASD Boxing Cardamone, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grottolella.

La serata vedrà salire sul ring giovani talenti del pugilato campano, con un match clou che promette spettacolo ed emozioni: Marco Bevilacqua incrocerà i guantoni con Roberto Auzino sulla lunghezza di 4 riprese.

Saranno presenti il Presidente CR Campania FPI Remo D’Acierno e il delegato e responsabile Relazioni Pubbliche Valerio Pisaniello.

L’evento rappresenta non solo un momento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione di aggregazione per la comunità locale, capace di valorizzare lo sport come strumento di crescita, disciplina e rispetto.

«Siamo orgogliosi di portare a Grottolella una manifestazione di tale importanza – dichiara il Presidente del Comitato Regionale Campania FPI Remo D’Acierno – perché la boxe non è solo competizione, ma una scuola di vita per i nostri ragazzi».