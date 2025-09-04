Il Pasto della Salamandra – edizione 2025 – Forum Grottolella.

Domani 5 settembre avrà inizio il Pasto della Salamandra, festival di arte , cultura, musica e spettacoli che da anni , precisamente dal 2006 caratterizza l’estate del Comune di Grottolella.

Nelle tre serate, 5 , 6 e 7 settimana, i giovani del Forum di Grottolella hanno regalato alla comunità tre giorni tutti da vivere con divertimento.

Artisti di primo piano , tra cui Alla Bua, Molotov d’Irpinia e Stragatti , e stand enogastronomici , artisti di strada saranno il forte della edizione odierna della Kermesse culturale con la quale si conclude l’estate grottolellese nel migliore dei modi.

Dunque si annunciano a Grottolella tre bellissimi giorni.