Si è conclusa con un successo straordinario la tournée europea di Karolin Bellavista, la giovane e talentuosa ballerina mandamentale che ha portato l’eccellenza della danza classica nei più importanti teatri del continente. Facendo parte della prestigiosa produzione della Royal Classical Ballet, Karolin è stata protagonista di una maratona artistica senza precedenti, portando in scena i tre pilastri del repertorio mondiale: Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e Cenerentola.
Dall’inizio di gennaio fino a metà marzo, Karolin ha calcato i palchi di teatri storici e arene moderne, dimostrando una versatilità rara e una tecnica impeccabile. La sua presenza ha illuminato le scene di alcune delle istituzioni culturali più rinomate d’Europa.
Di seguito, l’elenco completo dei teatri e delle città che hanno ospitato le sue produzioni:
Germania: La Culla del Tour
• Lubecca: Musik- und Kongresshalle (Il Lago dei Cigni).
Rheine: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Rheda-Wiedenbrück: Stadthalle (Lo Schiaccianoci).
• Aschaffenburg: Stadthalle am Schloss (Il Lago dei Cigni).
• Kassel: Kongress Palais Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Cuxhaven: Kugelbake-Halle (Il Lago dei Cigni).
• Kiel: Wunderino Arena (Il Lago dei Cigni).
• Lüneburg: Leuphana Zentralgebäude (Il Lago dei Cigni).
• Frankenthal: Congressforum (Il Lago dei Cigni).
• Wuppertal: Historische Stadthalle (Lo Schiaccianoci).
• Göttingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Berlino: Stage Theater des Westens (Il Lago dei Cigni).
• Alsdorf: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Colonia: Palladium (Il Lago dei Cigni).
• Hamm: Kurhaus Bad (Il Lago dei Cigni).
• Hameln: Rattenfängerhalle (Il Lago dei Cigni).
• Cloppenburg: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Amburgo: CCH Congress Center (Il Lago dei Cigni).
• Uelzen: Theater an der Ilmenau (Il Lago dei Cigni).
• Bochum: RuhrCongress (Il Lago dei Cigni).
• Itzehoe: Theater Itzehoe (Il Lago dei Cigni).
• Schweinfurt: Evangelisches Gemeindehaus (Cenerentola).
• Heilbronn: Harmonie Kongresszentrum (Il Lago dei Cigni).
• Göppingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Sindelfingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).
• Coblenza: Rhein-Mosel-Halle (Il Lago dei Cigni).
• Norimberga: Meistersingerhalle (Il Lago dei Cigni).
• Francoforte: Jahrhunderthalle (Il Lago dei Cigni).
• Fulda: Maritim Hotel am Schlossgarten (Il Lago dei Cigni).
• Hannover: Theater am Aegi (Il Lago dei Cigni).
• Duisburg: Mercatorhalle im CityPalais (Il Lago dei Cigni).
• Brema: Metropoltheater (Il Lago dei Cigni).
• Potsdam: Nikolaisaal (Il Lago dei Cigni).
• Würzburg: Congress Centrum (Il Lago dei Cigni).
• Karlsruhe: Konzerthaus (Il Lago dei Cigni).
• Bad Nauheim: Jugendstil-Theater (Il Lago dei Cigni).
• Lipsia: Gewandhaus zu Leipzig (Il Lago dei Cigni).
• Essen: Lichtburg (Il Lago dei Cigni).
• Siegen: Siegerlandhalle (Il Lago dei Cigni).
• Annaberg-Buchholz: Städtische Festhalle (Il Lago dei Cigni).
• Ingolstadt: Festsaal im Stadttheater (Il Lago dei Cigni).
• Augusta: Kongress am Park (Il Lago dei Cigni).
• Oldenburg: Weser-Ems-Hallen (Il Lago dei Cigni).
Danimarca e Austria: Il Successo Internazionale
Oltre alla Germania, Karolin ha brillato sui palcoscenici di:
• Vienna (Austria): Stadthalle/Halle F (Il Lago dei Cigni).
• Aarhus (Danimarca): Aarhus Congress Center (Il Lago dei Cigni).
• Vejle (Danimarca): Musikteater (Il Lago dei Cigni).
• Esbjerg (Danimarca): Musikhuset (Il Lago dei Cigni).
• Herning (Danimarca): MCH Herning Congresscenter (Il Lago dei Cigni).
• Copenaghen (Danimarca): Det Ny Teater (Il Lago dei Cigni).
Interpretare ruoli principali in produzioni iconiche come Schwanensee (Il Lago dei Cigni), Nussknacker (Lo Schiaccianoci) e Cinderella (Cenerentola) attraverso tutto il Nord Europa è un traguardo che certifica il valore artistico di Karolin Bellavista. Il mandamento può essere orgoglioso della sua giovane eccellenza, che continua a rappresentare la passione e la disciplina della danza classica nel mondo.