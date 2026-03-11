Si è conclusa con un successo straordinario la tournée europea di Karolin Bellavista, la giovane e talentuosa ballerina mandamentale che ha portato l’eccellenza della danza classica nei più importanti teatri del continente. Facendo parte della prestigiosa produzione della Royal Classical Ballet, Karolin è stata protagonista di una maratona artistica senza precedenti, portando in scena i tre pilastri del repertorio mondiale: Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e Cenerentola.

Dall’inizio di gennaio fino a metà marzo, Karolin ha calcato i palchi di teatri storici e arene moderne, dimostrando una versatilità rara e una tecnica impeccabile. La sua presenza ha illuminato le scene di alcune delle istituzioni culturali più rinomate d’Europa.

Di seguito, l’elenco completo dei teatri e delle città che hanno ospitato le sue produzioni:

Germania: La Culla del Tour

• Lubecca: Musik- und Kongresshalle (Il Lago dei Cigni).

Rheine: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Rheda-Wiedenbrück: Stadthalle (Lo Schiaccianoci).

• Aschaffenburg: Stadthalle am Schloss (Il Lago dei Cigni).

• Kassel: Kongress Palais Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Cuxhaven: Kugelbake-Halle (Il Lago dei Cigni).

• Kiel: Wunderino Arena (Il Lago dei Cigni).

• Lüneburg: Leuphana Zentralgebäude (Il Lago dei Cigni).

• Frankenthal: Congressforum (Il Lago dei Cigni).

• Wuppertal: Historische Stadthalle (Lo Schiaccianoci).

• Göttingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Berlino: Stage Theater des Westens (Il Lago dei Cigni).

• Alsdorf: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Colonia: Palladium (Il Lago dei Cigni).

• Hamm: Kurhaus Bad (Il Lago dei Cigni).

• Hameln: Rattenfängerhalle (Il Lago dei Cigni).

• Cloppenburg: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Amburgo: CCH Congress Center (Il Lago dei Cigni).

• Uelzen: Theater an der Ilmenau (Il Lago dei Cigni).

• Bochum: RuhrCongress (Il Lago dei Cigni).

• Itzehoe: Theater Itzehoe (Il Lago dei Cigni).

• Schweinfurt: Evangelisches Gemeindehaus (Cenerentola).

• Heilbronn: Harmonie Kongresszentrum (Il Lago dei Cigni).

• Göppingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Sindelfingen: Stadthalle (Il Lago dei Cigni).

• Coblenza: Rhein-Mosel-Halle (Il Lago dei Cigni).

• Norimberga: Meistersingerhalle (Il Lago dei Cigni).

• Francoforte: Jahrhunderthalle (Il Lago dei Cigni).

• Fulda: Maritim Hotel am Schlossgarten (Il Lago dei Cigni).

• Hannover: Theater am Aegi (Il Lago dei Cigni).

• Duisburg: Mercatorhalle im CityPalais (Il Lago dei Cigni).

• Brema: Metropoltheater (Il Lago dei Cigni).

• Potsdam: Nikolaisaal (Il Lago dei Cigni).

• Würzburg: Congress Centrum (Il Lago dei Cigni).

• Karlsruhe: Konzerthaus (Il Lago dei Cigni).

• Bad Nauheim: Jugendstil-Theater (Il Lago dei Cigni).

• Lipsia: Gewandhaus zu Leipzig (Il Lago dei Cigni).

• Essen: Lichtburg (Il Lago dei Cigni).

• Siegen: Siegerlandhalle (Il Lago dei Cigni).

• Annaberg-Buchholz: Städtische Festhalle (Il Lago dei Cigni).

• Ingolstadt: Festsaal im Stadttheater (Il Lago dei Cigni).

• Augusta: Kongress am Park (Il Lago dei Cigni).

• Oldenburg: Weser-Ems-Hallen (Il Lago dei Cigni).

Danimarca e Austria: Il Successo Internazionale

Oltre alla Germania, Karolin ha brillato sui palcoscenici di:

• Vienna (Austria): Stadthalle/Halle F (Il Lago dei Cigni).

• Aarhus (Danimarca): Aarhus Congress Center (Il Lago dei Cigni).

• Vejle (Danimarca): Musikteater (Il Lago dei Cigni).

• Esbjerg (Danimarca): Musikhuset (Il Lago dei Cigni).

• Herning (Danimarca): MCH Herning Congresscenter (Il Lago dei Cigni).

• Copenaghen (Danimarca): Det Ny Teater (Il Lago dei Cigni).

Interpretare ruoli principali in produzioni iconiche come Schwanensee (Il Lago dei Cigni), Nussknacker (Lo Schiaccianoci) e Cinderella (Cenerentola) attraverso tutto il Nord Europa è un traguardo che certifica il valore artistico di Karolin Bellavista. Il mandamento può essere orgoglioso della sua giovane eccellenza, che continua a rappresentare la passione e la disciplina della danza classica nel mondo.