Storie di aziende: La F.lli Castaldo srl di Avella, da 50 anni a servizio degli agricoltori. Un Brand di successo al passo coi tempi integrando il settore all’e-commerce con il marchio AgriEden e ai servizi informatici con la Multimedia Computer

Verso il Premio Anfiteatro D’Argento 23 maggio 2026 – Teatro Colosseo Baiano

di Saverio Bellofatto

La F.lli Castaldo srl opera nel settore delle macchine agricole da più di cinquant’anni. subito una struttura operativa e professionale snella con la fidelizzato numerosi Nata alla fine del 1974 l’azienda si diede quale si è adeguata in maniera elastica alle esigenze del settore e dei clienti. Negli anni ha operatori del settore acquisendo rapidamente leadership nel commercio delle continuo successo, frutto degli sforzi della famiglia Castaldo e della fiducia consentito di praticare prezzi competitivi pur proponendo attrezzature della della clientela, ha migliore macchine agricole. Il qualità. Una vasta gamma di macchinari, sostenuto da un più che fornito magazzino di oltre 70000 articoli e ricambi. Un officina attrezzata e gestita da professionisti competenti, pronti a risolvere qualsiasi difficoltà a operatori e aziende agricole. Nel 2024 apre l’ AgriEden, l’easy- commerce pensato per gli artigiani della terra. E di recente ha accorpato anche Multimedia Computer, con la vendita e l’assistenza tecnica di prodotti informatici. Attivamente presenti per le iniziative di promozione del territorio ed una spiccata predisposizione all’ambiente e ad iniziative di solidarietà. Un fiore all’occhiello della nostra provincia che riceverà nel 2026 il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria.