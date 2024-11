Irpinia-Sabato 16 novembre al via il progetto “2 V.I.Te”

Sabato 16 novembre in Irpinia prenderà il via il progetto “2 V.I.Te”: Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, vincitore del Bando PNRR “Attrattività dei borghi – Linea B”. Il progetto, attraverso una giornata ricca di eventi, mira a creare sinergie tra territorio, artigianato e produzione vitivinicola. Diversi i partner istituzionali coinvolti, tra cui si annoverano il Ministero della Cultura e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La prima tappa del percorso previsto sarà la visita, guidata da esperti, alle cantine Terredora (Montefusco) e Cennerazzo (Torrioni), primo appuntamento di un itinerario più ampio alla scoperta delle cantine del territorio. Seguiranno, nel pomeriggio, presso Palazzo Giordano a Montefusco, i laboratori dell’Atelier diffuso delle Arti, che coinvolgeranno artigiani e protagonisti della filiera produttiva delle aree interne. A conclusione dell’evento, la proiezione dell’opera del cineasta Antonello Carbone “Sweet Home Santa Paolina-Torrioni”, con interviste agli abitanti e ai personaggi di questa fetta di Irpinia. (Andrea Squittieri)