I Longobardi nella storia di Benevento, il nuovo libro di Lucia Gangale

Paolo Diacono, Adelperga, Arechi II, Erchemperto, Grimoaldo Re, Romoaldo II, Sessualdo: sono solo alcuni dei tanti personaggi che si possono trovare nella toponomastica di Benevento.

Ma, gli stessi beneventani, conoscono la storia di ciascuno di loro?

L’ultimo libro di Lucia Gangale, I Longobardi nella storia di Benevento, edito da Delta3 ed uscito, forse per una felice combinazione, lo stesso giorno della elezione di Papa Leone XIV, presenta una guida ragionata attraverso le strade, le piazze, i luoghi che richiamano ai protagonisti di questa storia nel tessuto cittadino. Il sottotitolo del libro è: “Arte, architettura, tradizioni, toponomastica cittadina”.

Questo lavoro non vuole essere una semplice rievocazione di fatti storici, ormai contenuti in centinaia di pubblicazioni sull’argomento, ma una suggestiva passeggiata in cui il lettore è guidato per mano attraverso le mura, le strade, i monumenti e i vicoli nascosti che echeggiano le vicende di quel glorioso passato. Attraverso un approccio divulgativo, vengono passate in rassegna le complesse vicende della Langobardia minor, come anche le storie di alcuni tra i suoi personaggi più rappresentativi. In questo libro sono contenuti riferimenti costanti agli sforzi che le istituzioni e la società civile hanno posto e pongono in essere per valorizzare questo patrimonio storico, attraverso gemellaggi, rievocazioni storiche, conferenze dedicate ed altre pubblicazioni.

L’opera, di 112 pagine, è divisa in cinque capitoli scritti in uno stile semplice e scorrevole e supportati da un’ampia bibliografia di riferimento, che rende il libro adatto ad adozioni nelle scuole e nelle Università.

Oltre a raccontare la penetrazione longobarda nel Sud Italia, le battaglie, i monumenti, i passaggi di potere e la famosa leggenda delle streghe, l’autrice passa in rassegna la vita quotidiana di questo popolo: l’alimentazione, l’arte orafa, la religiosità, il matrimonio, le leggi. Particolare attenzione è riservata alla storia delle donne longobarde.

L’opera si completa con un corredo fotografico a colori al centro del libro, per aiutare il lettore nell’individuazione dei toponimi di cui si parla.

L’elegante copertina e la grafica sono state ottimamente curate dal reparto grafico della Delta 3 Edizioni, casa editrice di lungo corso con sede a Grottaminarda (AV).

È prevista una presentazione del volume a Benevento.