Boccaccio a Palma Campania: l’imperdibile serata Decameron

Stasera, venerdì 15 novembre, sarà possibile prendere parte all’evento “Serata Decameron” a Palma Campania. Il tutto avrà luogo alle ore 21:00 alle Stanze degli Angeli, via vecchia Sarno 82.

L’idea nasce dall’associazione locale Arci Palma Campania, già solita ad intervenire con questo tipo di eventi culturali. Lo scopo è quello proprio di simulare il Decamerone di Boccaccio, classico della letteratura italiana, dove ognuno inizierà proponendo l’idea di un racconto e toccherà agli altri continuarlo.

Più nello specifico si sorteggerà prima il genere e poi ogni partecipante avrà due minuti di tempo per narrare la sua parte per poi passare il testimone. Oltre gli schemi dei generi classici del Decameron verranno aggiunti anche quelli proposti dai presenti e soprattutto di carattere contemporaneo (es. sci-fi) per poter calare l’evento nella nostra realtà proiettandoci nel futuro.

L’idea nasce proprio dalla volontà di Arci di riunirsi e connotare le Stanze degli angeli anche dal punto di vista socioculturale e quale mezzo migliore per farlo se non raccontare storie davanti ad un falò?

Si prospetta una stagione ricolma di attività di questo genere e il direttivo dell’Associazione si augura di riscuotere sempre più successo. Il riscontro alle proposte fino ad ora è stato positivo e permette di pensare già a future Serate Decameron.

Non resta che aderire e lasciarsi trasportare dalle parole.