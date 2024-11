Il Sud Italia come Hub Strategico: Energia, Logistica e Rilancio Economico del Mediterraneo

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

Da tempo, come PMI INTERNATIONAL, sottolineiamo l’importanza di trasformare il SUD ITALIA in un vero e proprio hub strategico per l’energia e la logistica, un nodo cruciale per l’economia che deve crescere non solo in Italia, ma anche lungo le coste del Mediterraneo. Gli investimenti massicci previsti dal PNRR rappresentano un’opportunità senza precedenti per dare nuova linfa ai porti meridionali e all’intero Mezzogiorno, posizionandoli come punti nevralgici del commercio internazionale.

Questa visione strategica include l’espansione delle infrastrutture portuali, il rafforzamento della logistica e il miglioramento della capacità di attrazione di capitali stranieri. Ma, soprattutto, evidenzia come il Mezzogiorno possa diventare il motore di un’economia mediterranea dinamica e sostenibile, capace di connettere Europa, Africa e Asia.

Un ruolo cruciale è giocato dalla Zona Economica Speciale (ZES) che si sta rivelando fondamentale per rilanciare la fiducia nel sistema economico del Sud. La ZES, con le agevolazioni fiscali e i vantaggi organizzativi, rappresenta uno strumento chiave per attrarre nuovi investimenti privati, generare occupazione e stimolare la crescita economica. Questa sinergia tra investimenti pubblici e privati sta aprendo una nuova fase di sviluppo, accompagnata da una rinnovata fiducia degli imprenditori nelle potenzialità del territorio.

Come PMI INTERNATIONAL, siamo in prima linea in questa nuova stagione di rilancio economico. La nostra organizzazione sta lavorando per creare connessioni tra le imprese italiane e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il MARE NOSTRUM, con l’obiettivo di promuovere una crescita condivisa e sostenibile.

Siamo convinti che il Mediterraneo possa tornare ad essere il cuore pulsante del commercio globale e che il Sud Italia, con il sostegno delle politiche pubbliche e il dinamismo delle imprese, possa guidare questa trasformazione. Il rilancio del Mezzogiorno non è solo un’opportunità economica, ma una sfida strategica che può garantire all’Italia un ruolo di primo piano nello scenario internazionale.