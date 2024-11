BAIANO. L’avv. Beatrice Colucci nominata membro del Tavolo Tecnico della II Commissione Speciale “Anticamorra e Beni Confiscati” del Consiglio Regionale della Campania.

Con decreto ufficiale del 22 novembre 2024, la II Commissione Speciale “Anticamorra e Beni Confiscati” del Consiglio Regionale della Campania, presieduta dalla Dott.ssa Carmela Rescigno, ha formalizzato la nomina dell’Avv. Beatrice Colucci a membro del Tavolo Tecnico istituito per la lotta alla criminalità organizzata e la gestione dei beni confiscati.

Il Tavolo Tecnico della II Commissione Speciale “Anticamorra e Beni Confiscati” , si pone l’obiettivo di fornire supporto qualificato sia nella lotta contro la criminalità organizzata altresì il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Si tratta di un organo multidisciplinare composto da magistrati,esperti del mondo giuridico, accademico e professionale, incaricati di analizzare i fenomeni criminali, elaborare strategie di contrasto e proporre soluzioni per l’assegnazione e l’utilizzo dei beni sottratti alle organizzazioni camorristiche.

Tra i principali compiti del Tavolo Tecnico vi sono lo studio approfondito di fenomeni riconducibili alle attività illecite delle consorterie camorristiche, l’elaborazione di proposte operative per la prevenzione patrimoniale e la promozione di strumenti innovativi per garantire la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione.Un ruolo cruciale, quindi, nella definizione di politiche efficaci per contrastare il radicamento della criminalità organizzata sul territorio e promuovere la legalità a tutti i livelli.

L’Avv. Beatrice Colucci, già capogruppo del gruppo consiliare di minoranza del Consiglio Comunale di Baiano, è stata scelta per la sua consolidata esperienza in materia di trasparenza e lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. La sua presenza nel Tavolo Tecnico arricchirà il gruppo di lavoro con una prospettiva tecnica e giuridica, contribuendo all’elaborazione di soluzioni innovative per contrastare i fenomeni criminali e rafforzare l’efficacia delle politiche regionali in materia.

La doppia veste di rappresentante istituzionale e di professionista esperta, testimonia il suo impegno verso la legalità e lo sviluppo del territorio, nonché la sua capacità di affrontare sfide complesse con competenza e determinazione.