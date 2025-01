Il pianista Emanuele Arciuli inaugura Biogem Musica 2025

Il concerto, in programma venerdì 31 gennaio, alle 19:00, rappresenta una parentesi quasi tutta ‘contemporanea’ per Biogem Musica. Il pianista barese, invitato dal direttore artistico della Rassegna, Nazzareno Carusi, deve infatti la sua fama internazionale a un talento pianistico purissimo e agli esiti straordinari dell’attenzione che da sempre rivolge alla musica contemporanea. Una sensibilità affinatasi negli anni anche grazie alla collaborazione con alcuni tra i più grandi compositori di oggi, come John Adams, George Crumb, Helmut Lachenmann e Frederic Rzewski. <<Il suo disco dedicato a Crumb – precisa Nazzareno Carusi – è stato nominato ai Grammy Awards, mentre l’album con opere di Adams e Rzewski ha vinto il premio della critica italiana come ‘Miglior Disco’ del 2006>>.

Titolare della cattedra di Pianoforte Principale al Conservatorio di Bari e docente all’Accademia di Pinerolo, Emanuele Arciuli, dal settembre 2023 anche membro effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ad Ariano Irpino eseguirà un programma diviso idealmente in due parti. Alla prima sessione ‘europea’ (Haydn e Grieg), seguirà una seconda tutta ‘americana’, concentrata su due culture importanti e, in parte, marginalizzate (nativa americana e afroamericana).

Nel dettaglio, il programma comprende brani di Connor Chee, un giovane compositore e pianista cresciuto nella riserva Navajo dell’Arizona, ma anche composizioni della pianista afroamericana Margaret Bonds, per finire con ‘Round Midnight Variations, un omaggio a Thelonious Monk, costituito da un ciclo di oltre venti variazioni scritte a inizio millennio per lo stesso Arciuli da alcuni tra i maggiori compositori americani.