Il Nocciolo e le Strade dei Forni – Sabato 27 settembre 2025 a Marzano di Nola

La XIX edizione dell’evento enogastronomico più atteso del Vallo di Lauro. Degustazioni, artigianato e folklore nel centro storico della “Città della nocciola”

Marzano di Nola (AV), settembre 2025 – Sabato 27 settembre 2025, a partire dalle ore 19:00, il centro storico di Marzano di Nola si trasforma in un grande laboratorio del gusto per la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, l’evento che celebra la vocazione agricola del territorio, le tradizioni locali e i sapori di una volta.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Marzano di Nola in collaborazione con le associazioni locali, con il patrocinio della Provincia di Avellino, porta nelle strade del borgo storico degustazioni di prodotti tipici, esposizioni di artigianato locale, musica popolare, artisti di strada, mostre e convegni culturali.

“È una festa che parla della nostra storia e dei nostri sapori”, spiegano gli organizzatori. “Ogni cortile del centro storico diventa un punto di incontro dove riscoprire i gesti di una volta: forni accesi per cuocere pane e dolci con nocciole locali, degustazioni di varietà tradizionali come la Nocciola mortarella, momenti di socialità che tengono viva l’identità del nostro territorio”.

Quest’anno l’evento assume un significato ancora più importante: Marzano di Nola, riconosciuta come “Città della nocciola”, ha una tradizione nella coltivazione del nocciolo che affonda le radici nell’epoca etrusca e romana. Il piccolo comune del Vallo di Lauro, con i suoi 1.630 abitanti, è inserito nel Piano Strategico Regionale “Terre Antiche del Nocciolo” della Campania e ha ottenuto un riconoscimento di grande prestigio: a settembre 2025 la Regione Campania ha iscritto “La coltura della nocciola di Marzano di Nola” nell’Inventario del Patrimonio Culturale Campano (IPIC), un traguardo raggiunto con il sostegno della Provincia di Avellino che testimonia l’importanza storica e culturale di questa tradizione millenaria.

“In un momento di difficoltà per la produzione delle nocciole, questo riconoscimento premia anni di lavoro per valorizzare la cultura del nocciolo”, ha commentato il sindaco Franco Addeo. Il prestigioso inserimento nell’IPIC sarà al centro di un convegno che si terrà il 26 settembre presso il Comune, alla vigilia della sagra, nell’ambito del Programma “Terre Antiche del Nocciolo”.

Oltre alle specialità a base di nocciola, i visitatori potranno assaggiare i piatti della tradizione locale: polpette di patate, pane con il lardo, soffritto e altre prelibatezze che raccontano la cucina autentica del Vallo di Lauro. Un viaggio nel gusto che unisce la regina del territorio, la nocciola, ai sapori di sempre della tavola contadina.

L’evento è facilmente raggiungibile da tutta la Campania: Marzano di Nola dista solo 35 km da Napoli, 32 km da Avellino e appena 5 km da Nola, risultando un’occasione ideale per scoprire uno dei borghi più autentici della regione in un sabato sera diverso dal solito.

Il programma della serata prevede:

● Degustazioni di nocciole e prodotti tipici locali

● Piatti della tradizione: polpette di patate, pane con il lardo, soffritto

● Artisti di strada e spettacoli folkloristici

● Esposizioni di artigianato tradizionale

● Musica popolare dal vivo

● Convegni e incontri culturali

● Forni tradizionali accesi per la preparazione di pane e dolci

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti. Parcheggi disponibili gratuitamente.