Avellino ospita il Convegno Regionale Campania e Molise: sostenibilità ed ESG nel settore agricolo e vitivinicolo

La sostenibilità come leva di crescita e competitività per il comparto agricolo e vitivinicolo. È questo il tema al centro del Convegno Regionale Campania e Molise, in programma giovedì 11 settembre alle ore 14:30 presso l’Istituto Tecnico F. “De Sanctis” di Avellino.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità legate alla transizione ESG (Environmental, Social and Governance) applicata alle imprese agricole e del vino, settori chiave per l’economia del territorio.

Il ruolo del commercialista nella transizione

Durante i lavori sarà dedicato un focus specifico al ruolo dei commercialisti, sempre più protagonisti non soltanto nella gestione contabile e fiscale, ma anche come consulenti strategici. Professionisti chiamati ad accompagnare le imprese nella rendicontazione di sostenibilità, nell’adozione di pratiche ESG e nell’accesso a incentivi e strumenti a sostegno dell’innovazione.

«Il commercialista è oggi un partner essenziale per le aziende che vogliono affrontare con consapevolezza i processi di transizione ecologica e sociale» – spiegano gli organizzatori – «perché sostenibilità significa competitività e capacità di generare valore nel tempo».

Un ponte tra professionisti e imprese

Il convegno si propone come momento di dialogo tra mondo professionale e realtà produttive, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sviluppo economico, tutela ambientale e responsabilità sociale, creando una rete virtuosa di competenze e buone pratiche.

Un appuntamento che pone Avellino al centro di un dibattito di grande attualità e che guarda al futuro di un settore strategico, chiamato a coniugare tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente.