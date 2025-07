Il Ministro dell’ istruzione Valditara a Grottaminarda, per la consegna dei diplomi all’ITS Antonio Bruno.

Si è svolto il 2 luglio 2025 con inizio alle ore 18.00 circa, presso la sede dell’ITS Accademy Antonio Bruno, la cerimonia della consegna dei Diplomì ai 37 giovani donne e uomini, che hanno frequentato l’ITS,

Alla cerimonia era presente anche il Ministro Valditara, e si è tenuta davanti al piazzale dell’ ITS, sito al centro storico di Grottaminarda.

Sono intervenuti:

Giuseppe Bruno. Presidente ITS Accademy Antonio Bruno.

Marcantonio Spera. Sindaco di Grottaminarda

Carmine Tirri. Direttore ITS Accademy Antonio Bruno.

Ettore Acerra. Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale.

Emilio De Vizia. Presidente Confindustria Avellino.

Rosanna Riflesso. Prefetto di Avellino.

Giuseppe Valditara. Ministro dell’Istruzione e del merito.

Guido Torelli. Responsabile Rete ITS Italy da remoto con un video messaggio.

Francesco Pionati. Giornalista ex. Direttore RAI e ex Senatore della Repubblica Italiana, ha moderato gli interventi.

Inoltre erano presenti in platea; i Sindaci dei paesi ufitani, i rappresentanti delle varie forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza dei Pompieri e della Polizia Municipale di Grottaminarda, oltre ad un selezionato pubblico, che ha riempito tutti i posti a sedere del vasto piazzale.

L’ITS Academy Antonio Bruno, è una eccellenza in campo regionale e nazionale. E’un istituto ad indirizzo meccatronico, è sostenuto tra gli altri anche dalla Confindustria di Avellino, come ha sottolineato il Presidente De Vizia nel suo intervento. Numerose sono le aziende di riferimento, che nel corso degli anni hanno attinto ai giovani diplomatisi all’ITS A.B, e che hanno trovato lavoroin aziende locali, regionali e in altre parti dell’Italia. Quindi, è riuscito ad acquisire una grande notorietà e visibilità, anche in campo internazionale, come il tour fatto in Egitto, dall’ITS Accademy Antonio Bruno, per far conoscere agli egiziani la sua eccellenza.

Il Presidente ITS Giuseppe Bruno, nel suo intervento di apertura della cerimonia, nel salutare tutti i presenti, ha evidenziato l’importanza strategica dell’ITS per il futuro dei giovani. E le problematiche attuali che i giovani provenienti da alcune parti della Campania a frequentare i corsi, per cui, è loro intenzione acquistare la parte del centro storico peraltro fatiscente, antistante l’ITS, per farne un ostello di accoglienza, per i giovani proveniente dall’esterno per diplomarsi all’ITS..

Il Ministro Valditara, nella suo incontro con i giornalisti presenti, ha detto : abbiamo investito 9 milioni e 600 mila euro. Per realizzare, come oggi, un percorso di formazione che può dare una grande mano al territorio per lo sviluppo economico. In modo che tanti giovani possono trovare le giuste opportunità lavorative. Quindi è stato doveroso visitare questa struttura. Che è un volano di sviluppo per queste aree e rappresenta una straordinaria occasione per i nostri ragazzi, ed è strumento di grande competitività per le imprese, Inoltre nel suo intervento dal palco ha precisato, che: la scuola e le imprese debbono collaborare, portando nelle scuole ciò che le imprese realizzano per farlo conoscere agli studenti. E che, lui insieme alla Ministro Bernini stanno valutando di equiparare il biennio di ITS, come i primi due anni della laurea breve ”.

Ua cerimonia perfetta sotto tutti i punti di vista. E con uno staff di primordine, fatto di competenza e di gentilezza.

Carmine Martino