CLEMENTINO: ritorna sulle scene con “BATTE IL CUORE”, il nuovo singolo in uscita oggi su tutte le piattaforme. Online anche il videoclip.

Dopo “SORRIDI E VUOI FUMARE”, Clementino torna con una nuova traccia destinata a far ballare, vibrare il cuore e cantare a squarciagola: “BATTE IL CUORE” (https://epic.lnk.to/BATTEILCUORE; Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo fuori oggi su tutte le piattaforme.

Un brano dai suoni world che cattura perfettamente l’essenza di Clementino, capace come sempre di parlare a tutti. Un vero e proprio inno alle sue origini e alla propria città, ma soprattutto un canto di speranza e un invito a non arrendersi mai, nonostante tutte le difficoltà che la vita possa presentare.

Il flow pulsante e le sonorità vivaci si fondono con un racconto intimo e autentico, dando vita a un brano che va oltre la musica: un vero manifesto di speranza, forza e appartenenza.

È disponibile ora al link https://youtu.be/WInSJbcDWtA anche il videoclip, in cui l’amore profondo di Clementino per la propria città si riflette nelle immagini, che fanno da cornice perfetta al racconto e sottolineano quanto Napoli abbia avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista.

Clementino torna live con due speciali concerti, previsti per questo inverno nelle città simbolo del rap italiano: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli.

Le due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, che si preannunciano essere indimenticabili, saranno l’occasione per portare dal vivo tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale, un vero e proprio showman capace di raggiungere ogni tipo di pubblico. Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it (www.ticketone.it/artist/clementino/) e nei punti vendita e di prevendita abituali.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

Eclettico e poliedrico come sempre, Clementino è reduce dal suo percorso televisivo con The Voice Senior, dopo aver accompagnato anche i giovani concorrenti nell’edizione Kids.

L’artista è tornato nella scorsa edizione sul palco del Festival di Sanremo, questa volta come ospite di Rocco Hunt durante la serata delle cover. I due artisti, legati da una lunga collaborazione e amicizia, hanno emozionato il pubblico con un’esibizione energica e coinvolgente di “Yes I Know My Way” di Pino Daniele.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un maestro cerimoniere capace di parlare a ogni tipo di pubblico, grazie a una rara combinazione di attitudine underground e carisma da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, unisce punch line taglienti, comicità e talento da intrattenitore. Accanto alla sua anima ironica e travolgente, emerge da sempre anche un lato più profondo e autentico: Clementino è un artista capace di mettersi a nudo, raccontando con coraggio le proprie fragilità e trasformando il vissuto personale in musica intensa e sincera. Un equilibrio tra leggerezza e introspezione che lo rende una voce unica e riconoscibile nel rap italiano.