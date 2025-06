Il Libro dell’estate. “Infinita illusione” il romanzo, da leggere, di Filomeno Soriano

Il romanzo che ti costringe a guardare oltre la superficie “Infinita illusione” è il romanzo d’esordio di Filomeno Soriano. Uno di quei libri che non si limitano a raccontare una storia, ma ti portano dentro una riflessione più ampia e urgente: cosa stiamo davvero vivendo, ogni giorno? Pubblicato nel marzo 2025, il libro si sta facendo strada tra i lettori alla ricerca di contenuti autentici e non convenzionali. Ambientato in una società che corre senza sapere dove sta andando, il romanzo segue il cammino interiore del protagonista, Filomeno stesso, che cerca di decifrare il mondo attorno a sé e dentro di sé. È una storia che non dà risposte facili, ma che fa le domande giuste: quelle che, una volta lette, restano addosso. Soriano sceglie una narrazione asciutta, senza troppi orpelli, lasciando spazio al pensiero e all’emozione. È un libro che si legge con calma, che richiede attenzione, ma che ripaga chi sa apprezzare un racconto che va oltre l’intrattenimento. “Infinita illusione” è adatto a chi ha voglia di mettere in discussione certe certezze, a chi non si accontenta di vivere in superficie. È il tipo di libro che si presta bene anche alla rilettura, perché ogni pagina può svelare qualcosa in più a seconda del momento in cui lo si affronta. Disponibile in formato Kindle e da oggi in formato cartaceo con copertina rigida su Amazon, è una lettura consigliata per chi ama i romanzi contemporanei che uniscono narrazione e riflessione. Un buon investimento di tempo e pensiero, specialmente per chi cerca letture che lasciano il segno.Se stai cercando un libro che non ti dica cosa pensare, ma ti inviti a farlo con più consapevolezza, “Infinita illusione” potrebbe essere la scelta giusta.