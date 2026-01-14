Il Comune di Grottolella istituisce le Colonie Feline per la tutela dei gatti in libertà

Il Comune di Grottolella, in linea con le politiche di tutela degli animali d’affezione , prosegue il suo impegno finalizzato alla cura e al benessere dei nostri amici pelosetti, attraverso la costituzione , con la ASL territorialente competente , di ” Colonie Feline” sul territorio comunale al fine di salvaguardare la salute dei gatti in liberta’ , contrastando le nascite indesiderate e gli episodi di abbandono di gatti e di maltrattamento e violazione delle Colonie Feline.

“Come amministrazione comunale manteniamo alta l’attenzione sulla tutela degli aninali e inoltre ringraziamo le volontarie e i volontari che si impegnano quotidiamente a tutela dei cani randagi e dei gatti in liberta’ presenti nella nostra comunita’ e tutti i proprietari privati di analimali d’affezione per la collaborazione prestata con l’ente comune” – dichiara il Vice Sindaco Marco Grossi