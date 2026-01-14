Commissioni regionali, svolta del Pd in Campania: spazio alle donne per superare lo stallo

Una scelta politica chiara per uscire dall’impasse e rilanciare l’immagine del partito. In Regione Campania il Partito Democratico imprime una svolta nella partita delle presidenze di Commissione e punta con decisione su due figure femminili. I nomi in campo sono quelli di Loredana Raia e Bruna Fiola, indicate per guidare due Commissioni consiliari, segnando un cambio di passo sul fronte della rappresentanza di genere.

Dopo una Giunta regionale che non vede la presenza di donne, il Pd prova a riequilibrare il quadro istituzionale partendo dal Consiglio. Una mossa che ha anche il merito di sbloccare una situazione rimasta congelata per settimane, con il gruppo democratico, guidato da Maurizio Petracca, chiamato a individuare i propri rappresentanti alla guida delle Commissioni.

Alla luce degli accordi politici e della distribuzione delle cariche, al Partito Democratico spettano complessivamente tre presidenze. Oltre alle due scelte al femminile, il terzo nome sembra ormai definito: si tratta del consigliere salernitano Corrado Matera, destinato, salvo sorprese, a ricoprire la presidenza della Commissione Agricoltura.

Una strategia che consente al Pd di coniugare equilibrio interno, rappresentanza territoriale e attenzione ai temi della parità, provando al tempo stesso a rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’assemblea regionale. La partita delle Commissioni entra così nella fase decisiva, con un segnale politico che guarda sia agli assetti interni sia all’opinione pubblica.