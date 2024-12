Grande successo per “La Festa della Saggezza” organizzata dalla APS MELA ad Avella

Sabato 7 dicembre, la sala Alvarez del Comune di Avella ha fatto da cornice a un evento speciale dedicato agli over 65: La Festa della Saggezza, organizzata dalla APS MELA. L’iniziativa, che si conferma un appuntamento atteso e apprezzato, ha riscosso uno strepitoso successo grazie all’ampia partecipazione della comunità locale.

Una serata all’insegna del divertimento e della condivisione

La serata si è svolta in un’atmosfera di grande allegria e spensieratezza. Musica, canti e buon cibo hanno fatto da protagonisti, regalando momenti di gioia e di condivisione ai presenti. L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare il valore degli anziani nella comunità e per offrire loro una serata di socialità e divertimento, sempre nel rispetto delle tradizioni.

Un gesto di augurio per le festività

A conclusione dell’evento, come da tradizione, la APS MELA ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con un panettone, simbolo di augurio e buon auspicio per le imminenti festività natalizie.

I ringraziamenti

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie al contributo di tante persone e realtà del territorio, che con il loro impegno hanno reso questa serata indimenticabile. La APS MELA ha rivolto un sentito ringraziamento a:

Franco D’Avanzo – Ferriera Val Sabbia

– Ferriera Val Sabbia Gruppo Masci I Avella

Pasticceria Mimmo di Visciano

Pasticceria Pesce di Avella

Anna Maria Montuori

Anna Pecchia

Francesco Fusco

Un evento da ricordare

La Festa della Saggezza non è solo un momento di divertimento, ma un’occasione per celebrare e valorizzare il ruolo fondamentale degli over 65 nella comunità. Con questa serata, la APS MELA conferma ancora una volta il suo impegno nella promozione di eventi che uniscono generazioni e rafforzano il senso di appartenenza al territorio.