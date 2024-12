Nola, “Le professioni della cultura”: un’importante opportunità di crescita per il territorio. Alla presentazione della nuova offerta formativa di JTP interverranno anche gli assessori regionali Fortini e Filippelli

Nola – Fare della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico un’ opportunità di lavoro e di sviluppo. E’ questo l’obiettivo dei nuovi percorsi formativi “Le professioni della cultura” che saranno presentati martedì 10 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 a Nola presso la Sala Vaccaro del Museo storico archeologico di Nola, in via senatore Cocozza.

L’iniziativa è promossa dall’ente di formazione riconosciuto dalla Regione Campania, JTP (Job Training Project), in collaborazione con la Fondazione Premio Cimitile, l’Ordine degli Architetti, la Fondazione Pata, ed i Musei Nazionali Campania.

Cinque i corsi che saranno oggetto della presentazione, in particolare tecnico esperto della valorizzazione e promozione culturale, esperto dei servizi educativi musicali, operatore della promozione e accoglienza turistica, tecnico della progettazione turistica locale. Gli stessi sono inseriti nel programma delle politiche attive del lavoro, G.O.L (Garanzia occupabilità lavoratori).

“Si tratta di percorsi formativi di grande interesse – afferma Lucia Casaburo, direttrice dell’ente di formazione JTP – che rappresentano una grande opportunità per i nostri giovani, considerato che il nostro territorio è pieno di fermenti culturali, ricco di storia e di tradizioni, con un importante patrimonio artistico e naturalistico che necessità di profili professionali specifici per potenziarne la valorizzazione affinché si possa sviluppare un’ offerta turistica strutturata che abbia una precisa identità legata agli aspetti culturali”.

A fare gli “onori di casa”, Giacomo Franzese direttore del Museo Storico Archeologico di Nola che aprirà gli interventi degli assessori regionali, Armida Filippelli – assessore alla Formazione professionale Regione Campania, e Lucia Fortini, assessore alla Pubblica istruzione ed assistenza sociale Regione Campania.

Tra i partner, la Fondazione Premio Cimitile, rappresentata dal presidente Felice Napolitano che da anni è impegnata nella valorizzazione delle Basiliche di Cimitile.

Ed ancora l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, rappresentato dal Consigliere – Segretario, Ferdinando Natale Giampietro, e Luigi Barbati, presidente Regionale Unpli (Unione Nazionale Proloco d’Italia) che coinvolgerà le pro- loco della Campania.

Ad essere coinvolti diversi istituti scolastici che hanno già aderito, mentre altri si attendono a stretto giro. In particolare, il Liceo Classico Scientifico “Imbriani” di Pomigliano D’Arco – dirigente scolastico Maria Iervolino – l’Istituto superiore R.L.Montalcini G.Ferraris di Saviano – dirigente scolastico Domenico Ciccone -, I.S Masullo Theti Nola – dirigente Elisa De Luca, il liceo Statale Enrico Medi – Cicciano – dirigente Anna Iossa – I.P.S.S.E.O.A “Carmine Russo – Ugo Tognazzi” di Cicciano – dirigente Sabrina Capasso, Istituto Statale di istruzione Superiore “Vittorio Veneto”-Napoli – dirigente Olimpia Pasolini -, Istituto Comprensivo “B.Cozzolino – L. D’Avino” di San Gennaro Vesuviano -– dirigente Stefania Leo -, Liceo Scientifico -Classico “E.Torricelli” Somma Vesuviana – dirigente Anna Giugliano – Istituto Superiore “A.Torrente” di Casoria – dirigente Maria Orso.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare un altro evento, promosso sempre dalla JTP, “I talenti del territorio” che si svolgerà dal 13 al 22 dicembre presso la sede dell’ente – in via Giacomo Imbroda a Nola – .

Un’ iniziativa durante la quale si svilupperanno una mostra presepiale, e laboratori di pittura, di riciclo, di cartapesta. L’evento vedrà anche la partecipazione dell’associazione “Insieme si può”, presieduta da Antonietta Ambrosino, impegnata da sempre nelle attività di inclusione dei bambini autistici. A presentare il programma completo dei “Talenti del territorio” saranno Massimiliano Coppola, curatore della mostra, e Maurizio Barbato, cultore del territorio e coordinatore del laboratorio di cartapesta.