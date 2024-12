TORRE DEL GRECO: maltrattamenti. Dal sogno di una famiglia all’incubo della violenza domestica. 27enne picchia compagna e madre, arrestato dai Carabinieri

Era una storia che sembrava iniziata come tante, fatta di sogni adolescenziali, speranze e amore. Ma quella relazione, nata tra una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 19, si è trasformata nel corso degli anni in un incubo fatto di violenza e sopraffazione.

Una convivenza di abusi e isolamento

Il sogno di una famiglia felice si è sgretolato nel tempo. Dopo anni di convivenza, un figlio tanto desiderato e una vita apparentemente serena, la realtà si è rivelata drammatica. Il giovane, lavoratore marittimo, tornava a casa dopo lunghe assenze. I suoi rientri, però, non portavano gioia, ma rabbia e violenza.

Le violenze erano sistematiche: schiaffi, calci, insulti, persino colpi con oggetti come un casco da motociclista o una sedia. Il controllo psicologico era soffocante: l’uomo vietava alla compagna di incontrare amiche e la isolava dal mondo. L’ultima aggressione è avvenuta pochi giorni fa, culminata con un calcio così forte da far perdere i sensi alla donna.

Il video della suocera e l’intervento dei carabinieri

A documentare l’episodio è stato un breve video girato dalla suocera, che ha assistito terrorizzata alla scena. Le immagini, interrotte da un colpo violento alla pancia della giovane donna, sono diventate una prova schiacciante. Le urla disperate sono state udite dai vicini, che hanno immediatamente contattato il 112.

In pochi minuti, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono arrivati sul posto e hanno arrestato il 27enne. Il video, insieme alla denuncia e alle testimonianze, è stato acquisito agli atti.

Una madre e un figlio segnati dalla violenza

La donna, ora 25enne, è stata portata in ospedale, dove le lesioni sono state giudicate guaribili in 5 giorni. Il figlio di 3 anni, testimone involontario di queste drammatiche scene, resta ora al centro delle preoccupazioni di chi dovrà occuparsi del suo benessere psicologico e fisico.

L’arresto e le accuse

L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Per lui si prospetta un percorso giudiziario che dovrà accertare tutte le responsabilità.

Un monito per il futuro

Questa tragica vicenda è l’ennesimo caso di violenza domestica che mette in luce l’urgenza di interventi rapidi e di supporto per le vittime di abusi. La forza di chiedere aiuto, in questo caso, è arrivata grazie a un familiare e al coraggio di chi ha denunciato. Un messaggio chiaro: il silenzio non può mai essere la risposta.