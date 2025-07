NOLA. Grande successo per “Ballando con gli angeli”: oltre mille persone a Palazzo Nemo per i bambini del Togo. Video

NOLA – È stata una serata all’insegna della solidarietà e dell’emozione quella andata in scena a Palazzo Nemo, dove l’evento benefico “Ballando con gli angeli” ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa. Più di un migliaio di persone hanno partecipato all’iniziativa organizzata dall’associazione Azione Sorriso, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la nuova struttura di accoglienza costruita nel cuore del Togo, dedicata ai bambini meno fortunati.

Il pubblico, accorso numeroso, ha risposto con entusiasmo all’invito a danzare per un sorriso: tra musica, spettacoli e testimonianze toccanti dei volontari, la serata si è trasformata in una festa della solidarietà. Sul palco, emozioni e coinvolgimento hanno accompagnato i racconti di chi ha vissuto l’esperienza in Africa, regalando momenti di profonda umanità.

Il ricavato sarà destinato al mantenimento della casa famiglia in Togo, che ospita bambini in difficoltà e offre loro cure, protezione e soprattutto amore. Un progetto nato per dare speranza dove spesso regna la povertà, reso possibile dall’impegno costante di volontari come Giuseppe Parisi, Francesca, Antonio, Rosa e tanti altri.

Con questo evento, Nola si conferma ancora una volta una città capace di grande cuore e partecipazione, pronta a tendere la mano a chi ne ha più bisogno.