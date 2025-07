Rapina a Capri, derubato Ara Darzi: rubato orologio di lusso da 200mila euro a membro della Camera dei Lord.

Capri (NA) – Serata ad alta tensione nel cuore dell’isola azzurra. Ara Darzi, stimato professore e politico britannico, membro della Camera dei Lord del Regno Unito, è stato vittima di una rapina mentre passeggiava lungo via Camerelle, una delle strade più iconiche e frequentate di Capri, nota per le boutique di lusso e l’eleganza senza tempo.

L’episodio si è verificato nella serata di sabato 13 luglio. Due uomini, avvicinatisi con mossa fulminea, hanno strappato dal polso di Darzi un prezioso orologio Richard Mille RM 07, il cui valore è stimato oltre i 200.000 euro. Il politico si trovava in compagnia di due amici, ma i rapinatori, agendo con rapidità e precisione, sono riusciti a dileguarsi a piedi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero diretti verso la zona dei Giardini di Augusto, per poi presumibilmente fuggire via mare.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i Carabinieri della stazione di Capri e gli agenti della Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e avviato immediatamente le indagini. Al momento non si registrano arresti, ma non si esclude che dietro l’azione vi sia una banda specializzata in furti di orologi di alta gamma, già segnalata in altre località turistiche di fascia alta.

Lord Darzi, 65 anni, è una figura di spicco a livello internazionale. Chirurgo di fama mondiale e docente all’Imperial College di Londra, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Sanità nel governo laburista guidato da Gordon Brown tra il 2007 e il 2009. Non ha riportato ferite nell’aggressione e ha presentato regolare denuncia.

Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha espresso solidarietà al parlamentare britannico, parlando di “episodio isolato”, e ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle zone più sensibili dell’isola.

Le indagini proseguono senza sosta.