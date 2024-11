Gaeta Cake Design 2024: Una Dolce Celebrazione del Territorio

La perla del Lazio ha ospitato domenica 24 Novembre ,un evento goloso e coinvolgente: Gaeta Cake Design 2024 1°edizione . Un’occasione unica per celebrare l’arte dolciaria e promuovere il ricco patrimonio turistico-culturale del territorio.

Patrocinata dal comune in collaborazione di Patrizio Giaccio e diversi sponsor ,la manifestazione si è svolta al Pala Geberit in Piazza XIX Maggio in occasione di Favole di Luce, una gara tra cake deigner dove i concorrenti hanno avuto il compito di realizzare tutto live dolci a tema, ispirati alle bellezze di Gaeta e del Lazio. La giuria composta da : Il maestro pasticcere Aniello Di Caprio(riconosciuto tra i primi a livello internazionale per le eccellenze dei grandi lievitati ) ,Giuseppe Daddio (Chef e fondatore della scuola “Dolce & Salato di Maddaloni”, ancora oggi è direttore dei corsi e noto come Ambasciatore della mozzarella di Bufala Campana DOP) , Mina Perna ( Docente di ecogastronomia presso I.P.S.O.A decoratrice e Cake Designer per Wedding Planner) hanno premiato i migliori dolci in base a criteri di gusto, estetica e originalità.

Tra le nove concorrenti in gara ,ha primeggiato tra tutte Ana Maria Esposito, di Marigliano(nota su Instagram : LE TORTE DI ANA ),ha sempre coltivato la passione per i dolci e ha iniziato da autodidatta, passa a frequentare corsi mirati a crearsi le basi della pasticceria che ne affinano le conoscenze.Aggiudicandosi il 1 posto della 1 Edizione ,con la realizzazione della sua torta ispirata al Tempio di San Francesco , uno dei monumenti più importanti di Gaeta , curando minuziosamente tutti i dettagli e applicando più tecniche nella realizzazione; tra cui la lavorazione del monumento in pasta di zucchero accompagnata da pennellate di micro pittura precise del paesaggio naturalistico circostante ,ha catturato subito l’occhio critico dei giurati così vincendo e ricevendo Targa D’onore,Attestato di partecipazione e un corso di cake designer e pasticcieria presso la scuola Dolce &Salato di Maddaloni.

Subito dopo la proclamazione della sua vittoria Ana Maria dichiara :

“Sono emozionatissima e felice che la mia passione per il cake design e per questo lavoro dedicato ad un importante luogo di culto di gaeta sia stata premiata e apprezzata anche fuori la mia regione d’origine. Grazie di cuore a tutta l’ organizzazione,questo per me sarà un importantissimo trampolino di lancio e un punto di partenza . ”

Infine ,chiunque vuole ammirare l’esposizione della sua creazione può recarsi presso il comune di Gaeta .