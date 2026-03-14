Fulminacci è arrivato a Nola: incontro speciale con i fan tra musica e cinema!

Un appuntamento per chi vive la musica da vicino. Il cantautore romano Fulminacci, che ha riscosso un enorme successo all’ultima edizione di Sanremo con il suo inedito Stupida Fortuna, ha fatto tappa al centro commerciale Vulcano Buono di Nola per un evento dedicato ai suoi sostenitori, tra autografi, immagini esclusive e il racconto del suo nuovo progetto.

L’incontro è stato organizzato in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico “Calcinacci”, accompagnato anche da un cortometraggio.

L’evento si è svolto nella sala del cinema The Space del centro commerciale, dove i fan hanno avuto l’opportunità di assistere alla proiezione del corto e incontrare personalmente il cantante per il tradizionale firmacopie.

Il fine settimana al Vulcano Buono si è trasformato così in un piccolo festival! Un modo per rendere l’esperienza artistica più immersiva e creare un contatto autentico tra performer e pubblico.