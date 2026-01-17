Forino (Av): Pierpaolo Perna entra nella Storia come secondo Tedoforo forinese a portare la ” Fiamma Olimpica “. Segue Domenico Liguori tedoforo nel 1960

I Giochi olimpici invernali sono un evento sportivo che raccoglie gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve: si disputano dal 1924 ogni quattro anni e, fino al 1992, si disputavano nello stesso anno di quelli estivi, mentre dal 1994 si disputano negli anni pari non divisibili per quattro.L’Italia ha ospitato le Olimpiadi Invernali tre volte: Cortina d’Ampezzo nel 1956, Torino nel 2006, e ospiterà nuovamente nel 2026 con l’evento Milano-Cortina 2026, che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio, segnando la terza volta per il paese e la seconda per Cortina. Milano-Cortina 2026 sarà la prima edizione con due città ospitanti ufficiali (Milano e Cortina) e vedrà gare in varie località del Nord Italia, come Bormio, Livigno, Predazzo e Rasun-Anterselva.

In queste settimane la Fiamma Olimpica sta attraversando la nostra Italia con il suggestivo “Viaggio della Fiamma” verso questi Giochi . Anche Forino è stata idealmente protagonista grazie al nostro concittadino, Pierpaolo Perna, che ha avuto l’onore e il piacere di portare la Fiamma Olimpica lungo Corso Secondigliano a Napoli, in rappresentanza di Stellantis, azienda in cui lavora. Un’emozione intensa e indimenticabile che ha reso orgoglioso Pierpaolo e tutta la nostra comunità.

Forino entra nella Storia per la Seconda volta grazie a Pierpaolo Perna visto che la prima fu Domenico Liguori ad essere protagonista in occasione nelle Olimpiadi di Roma del 1960. Daniele Biondi