Foodist Istanbul si prepara ad accogliere l’industria alimentare globale

A settembre, Foodist Istanbul riunirà l’intera filiera del food internazionale presso il Tüyap Fair and Congress Center, creando un punto d’incontro strategico per i principali operatori del settore all’interno di una delle più rilevanti manifestazioni B2B dedicate all’alimentare nella regione.

Istanbul, Turchia — La fiera internazionale Foodist Istanbul, dedicata ai prodotti alimentari e alle bevande, si terrà dall’1 al 4 settembre 2026 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul, riunendo buyer internazionali, produttori, esportatori e principali player del settore in un unico contesto. Organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in collaborazione con ALZ Fair, la manifestazione si propone di valorizzare l’industria alimentare turca su scala globale, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di nuove relazioni commerciali e il rafforzamento dei rapporti tra i diversi mercati internazionali.

«Con la continua crescita della domanda internazionale di prodotti alimentari, Foodist Istanbul rafforza il proprio ruolo come snodo strategico che collega la dinamica industria alimentare turca ai mercati globali», ha dichiarato İlhan Ersözlü, General Manager di Tüyap Fairs Production Inc.

Ha poi aggiunto: «Grazie a un solido supporto istituzionale, a un’ampia partecipazione di buyer internazionali e a una chiara ambizione di posizionarsi tra le principali fiere alimentari a livello globale, l’evento si sta rapidamente affermando come una piattaforma strategica per il commercio internazionale e la collaborazione tra gli operatori del settore».

Con il supporto delle principali organizzazioni di settore

Foodist Istanbul si distingue come l’unica fiera sostenuta direttamente dalle organizzazioni di settore, a conferma di un forte allineamento tra tutti gli attori della filiera. Con il supporto della Turkish Exporters Assembly, del Consiglio di Settore Cereali, Legumi, Semi Oleosi e Prodotti Derivati, di tutte le Associazioni degli Esportatori, della Federazione delle Associazioni dell’Industria Alimentare e delle Bevande della Turchia e dell’Associazione dei Fornitori per il consumo fuori casa, la manifestazione punta ad aumentare la visibilità internazionale dei prodotti e dei brand alimentari turchi.

Grazie alla collaborazione tra Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. e ALZ Fair, l’evento unisce competenze internazionali nel settore fieristico a solide reti industriali nazionali. Questa sinergia sostiene l’ambizione strategica della manifestazione di posizionarsi tra le prime tre fiere alimentari al mondo, consolidando Istanbul come punto di riferimento per il commercio globale nel settore food.

Buyer internazionali e partecipazione internazionale

Foodist Istanbul 2026 si prepara ad accogliere oltre 70.000 operatori professionali provenienti da più di 150 Paesi, confermando una dimensione sempre più internazionale. Accanto alla partecipazione diffusa, la fiera ospiterà anche delegazioni selezionate di buyer provenienti da 20 Paesi strategici, creando occasioni concrete e mirate per gli esportatori interessati ad avviare nuove collaborazioni commerciali.

«Foodist Istanbul si sta rapidamente affermando come uno dei principali punti di incontro per l’industria alimentare globale», ha dichiarato Ersözlü. «Offre agli esportatori una piattaforma efficace per ampliare le proprie relazioni internazionali. Il nostro obiettivo è posizionare Foodist Istanbul tra le prime tre fiere del settore a livello mondiale e rafforzare ulteriormente il ruolo della Turchia nel commercio alimentare globale».

La manifestazione richiamerà operatori provenienti dai Balcani, dall’Europa, dal Medio Oriente, dai Paesi del Golfo, dall’Africa, dai Paesi della CSI, dall’Asia Centrale, dalle Repubbliche turche, dall’Estremo Oriente e dalle Americhe.

Incontro tra produttori e mercati globali

Foodist Istanbul richiama un pubblico altamente qualificato e profilato, consentendo agli espositori di confrontarsi direttamente con buyer che incidono in modo concreto sulle decisioni di acquisto e sulle dinamiche di distribuzione nei diversi mercati.

Riunendo in un’unica sede l’intera filiera alimentare, Foodist Istanbul favorisce la nascita di nuove partnership commerciali, accordi di export e collaborazioni tra brand. L’evento offre inoltre alle aziende l’opportunità di presentare nuovi prodotti, intercettare le tendenze emergenti e consolidare relazioni commerciali durature.

Il calendario di Foodist Istanbul offre inoltre vantaggi strategici rilevanti per gli esportatori nella pianificazione dei cicli annuali di produzione e spedizione. Gli ordini raccolti durante la fiera consentono alle aziende di avviare la produzione tra ottobre e novembre, in linea con i programmi produttivi dell’ultimo trimestre dell’anno. Questa tempistica permette anche di organizzare le spedizioni già a dicembre, arrivando pronti alle consegne all’inizio del nuovo anno.

Un aspetto particolarmente rilevante è che questa pianificazione consente agli esportatori di sfruttare le opportunità legate alle quote a dazio zero nei mesi di gennaio e febbraio, quando molti mercati internazionali aprono nuovi contingenti di importazione. Posizionandosi all’inizio della stagione commerciale autunnale, Foodist Istanbul permette quindi alle aziende di acquisire ordini in anticipo e rafforzare il proprio vantaggio competitivo sui mercati globali.