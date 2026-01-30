Finanziamenti, tassi in calo nel 2025: la Campania beneficia della discesa sui prestiti personali

Il 2025 si chiude con un segnale positivo per il mercato dei finanziamenti, soprattutto sul fronte dei prestiti personali, che registrano una riduzione sensibile dei tassi di interesse anche in Campania.
Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso dell’anno il TAEG medio dei prestiti personali erogati in Italia è diminuito di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% di dicembre. Un andamento che conferma il progressivo allentamento delle condizioni di accesso al credito rispetto agli anni precedenti.
Segnali di miglioramento arrivano anche dal comparto delle cessioni del quinto, forma di finanziamento tradizionalmente più conveniente rispetto ai prestiti personali. Nel dettaglio, il TAEG medio per i dipendenti privati è sceso dal 6,76% al 6,65%, mentre per i pensionati si è registrata una flessione dal 7,83% al 7,66%, con un calo di circa 10 punti base per entrambe le categorie.
Fa eccezione il segmento delle cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici, che nel 2025 mostra un andamento opposto. In questo caso il TAEG medio è salito di circa 40 punti base, passando dal 5,28% di gennaio al 5,69% di dicembre, pur rimanendo la categoria con i tassi mediamente più bassi.
Nel complesso, il 2025 conferma una fase di maggiore convenienza per chi richiede credito, con condizioni in miglioramento soprattutto per i prestiti personali e per gran parte delle cessioni del quinto, offrendo nuove opportunità alle famiglie campane che intendono finanziare progetti o far fronte a esigenze di liquidità.