ALL’ITE AMABILE DI AVELLINO IL “PROCESSO” A NAPOLEONE

“Diventa dectetive della storia: Napoleone a processo”. La storia “indagata” e “processata” con i moderni strumenti del diritto e dell’informatica. Sul banco degli imputati: l’imperatore Bonaparte. All’Ite Amabile di Avellino sabato 7 febbraio un’inedita e singolare iniziativa per celebrare la giornata dell’orientamento. Appuntamento alle ore 15 presso il complesso scolastico di via Morelli e Silvati. Gli studenti di terza media saranno coinvolti nel programma che prevede un gioco di ruolo guidato: lavoreranno in squadra, ragioneranno, useranno strumenti digitali e affronteranno problemi concreti legati a diritto, economia, informatica e lingue. I genitori saranno presenti come osservatori ed avranno la possibilità di constatare il lavoro svolto dai ragazzi, le competenze richieste e, soprattutto, il clima educativo che caratterizza l’attività didattica dell’Amabile. “Non si tratta di una prova, né di una valutazione, ma di un’esperienza orientativa pensata per accompagnare una scelta più consapevole e serena” – sottolinea la dirigente scolastica Antonella Pappalardo.

Sarà inoltre possibile confrontarsi con docenti e studenti dell’istituto per chiarire dubbi, percorsi futuri e sbocchi professionali dopo il diploma.

“Vi aspettiamo per vivere la scuola prima di sceglierla” – ha concluso la preside Pappalardo.