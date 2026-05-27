“Festa finale” per la III edizione di Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola: scuole al cinema, proiezioni e incontri

Gli studenti delle superiori protagonisti con i cortometraggi realizzati a lezione. In sala anche i racconti dei momenti più belli affrontati dai partecipanti più piccoli

Con maggio che volge al termine, anche la scuola è agli sgoccioli. E, con essa, pure Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola tira le somme di un altro percorso entusiasmante: sono stati oltre 3.400, infatti, gli allievi coinvolti quest’anno dal progetto didattico e laboratoriale dedicato all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva.

Dopo settimane di lezioni teoriche e pratiche, nonché di visioni come spettatori privilegiati di film selezionati accuratamente per loro, adesso tocca agli studenti diventare protagonisti: venerdì 29 maggio, a partire dalle 17.00, verranno proiettati i cortometraggi realizzati insieme ai docenti e troveranno spazio i resoconti dei momenti salienti dei vari percorsi.

Moderati da Francesco Antonio Forgione, interverranno innanzitutto i ragazzi, che saranno invitati a raccontare la loro esperienza. Presenti, ovviamente, le figure chiave del progetto e quelle che li hanno accompagnati in quest’avventura: la responsabile di progetto dell’associazione organizzatrice Eikon Maria Vittoria Pellecchia, il coordinatore della formazione Antonio Spagnuolo, il responsabile scientifico della didattica Aldo Spiniello, gli esperti (Luigi Cuomo, Bianca Fenizia, Bianca Pacilio, Sergio Sozzo, Alessandro Guerriero, Gianpiero Mustone, Michelangelo Belviso, Domenico Saracino, Lorenzo Di Paola, Maria Fioretti, Gaia Troisi, Giovanni Guacci, Stefano Bergamino, Natascia Rinaldi, Angelo Iermano, Cecilia Chianese, Miriam De Cristofaro, Immacolata Savignano), Gabriella Sementa, presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T., Leonardo Festa, coordinatore della Giuria Pop del Laceno d’Oro International Film Festival, i tutor e i dirigenti delle rispettive scuole di appartenenza.

Otto gli istituti coinvolti, per un progetto che include sempre più Irpinia: l’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” di Fontanarosa, l’Istituto Comprensivo “A. Di Meo” di Volturara Irpina, l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda, l’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro, il C.P.I.A. di Avellino “Valeria Solesin”, l’Istituto Superiore “V. De Caprariis” di Atripalda, l’Istituto Superiore “P. Colletta” di Avellino e il Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dalla terza edizione di Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola – spiega Pellecchia – Il riscontro degli studenti è stato entusiasmante e conferma quanto sia importante investire nella formazione dell’audience del futuro. In molte aree più decentrate del nostro territorio, lontane dal capoluogo, mancano ancora occasioni strutturate di incontro con il cinema e l’audiovisivo; per questo il progetto rappresenta un’opportunità concreta di crescita culturale, confronto e partecipazione per migliaia di ragazze e ragazzi. Progetti come questo non servono soltanto a insegnare il cinema, ma a costruire comunità culturali, sviluppando uno sguardo più consapevole sul presente e formando il pubblico del domani».

Zero in Condotta è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito

CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – https://cinemaperlascuola.istruzione.it/

Un progetto di EIKON associazione culturale, in partenariato con Circolo ImmaginAzione e Sentieri Selvaggi; e con le sale cinematografiche: Multisala Partenio di Avellino, Cinema Carmen di Mirabella Eclano.