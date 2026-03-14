Emily Turino vince l’Oscar Green 2026: il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore conquista l’Italia 

Un sogno americano diventato realtà in Campania. Emily Turino, italo-americana di Pignataro Maggiore, ha vinto l’Oscar Green 2026 nella categoria influencer grazie al suo progetto più amato: il Giardino delle Zucche. Dopo il successo regionale, arriva il riconoscimento nazionale per questa iniziativa che ha trasformato un campo di zucche in un fenomeno turistico.

Da un sogno a un successo internazionale

Tutto inizia con il desiderio di Emily di condividere con gli italiani la magia dei pumpkin patch americani, dove le famiglie scelgono la propria zucca in un clima di festa. Con l’aiuto della famiglia, ha trasformato l’azienda agricola di famiglia in un punto di riferimento nazionale, attirando decine di migliaia di visitatori ogni stagione.

Il segreto del successo

– Autenticità: un’azienda agricola reale, non un parco tematico

– Valori: messaggi sociali importanti, come la lotta al bullismo

– Innovazione continua: labirinti di mais, fiori di tagete e molto altro

“Semina ricordi, raccogli emozioni”

Il motto di Emily Turino è diventato il simbolo di un progetto che unisce natura, divertimento e inclusività. Il Giardino delle Zucche è un luogo dove le persone possono vivere esperienze autentiche e creare ricordi preziosi.

Il commento di Emily

“Un successo da condividere con i miei fratelli. Questo progetto risiede vuole far vivere alle persone la vita autentica di chi lavora la terra, trasformando un gesto semplice come la scelta di una zucca in un ricordo prezioso.”

I premi sono stati consegnati al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, a Roma, i premi Oscar Green, dedicati ai giovani agricoltori che con idee creative e innovative stanno trasformando il modo di produrre, consumare e offrire servizi in agricoltura nel segno della sostenibilità. All’evento hanno partecipato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi. Presenti, tra gli altri, anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina.

Fra i temi della giornata i giovani in agricoltura. La Campania si piazza sul podio nazionale al terzo posto con 4.400 aziende alle spalle di Sicilia e Puglia.