Ecco la II Edizione della Scuola di Educazione Politica. Da aprile a luglio 2026 tra Baiano e Napoli

In un tempo segnato da disorientamento civico, astensionismo elettorale e crisi della partecipazione democratica, torna una delle iniziative più significative per la formazione politica nel Mezzogiorno: la II Edizione della Scuola di Educazione Politica, promossa dal DISP – Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli e dal Centro di Ricerca IRES, in collaborazione con la rivista Rinascita, su iniziativa e con il coordinamento scientifico del prof. Franco Vittoria.

L’edizione 2026 si svolgerà da aprile a luglio e avrà sede tra Baiano e Napoli, con un programma articolato che mira a offrire strumenti teorici, storici e pratici per comprendere la politica contemporanea e tornare a viverla come impegno collettivo, e non come semplice delega.

Una scuola per ricostruire coscienza civica

La Scuola di Educazione Politica nasce con un obiettivo chiaro: formare cittadini consapevoli, capaci di leggere i fenomeni sociali, economici e istituzionali, sviluppando spirito critico e responsabilità democratica.

Ideata e promossa dal prof. Franco Vittoria, la Scuola intende riportare al centro la dimensione culturale della politica, intesa come sapere, partecipazione e servizio alla comunità.

È un percorso rivolto a:

studenti universitari

giovani amministratori

militanti, attivisti, sindacalisti

insegnanti e operatori sociali

cittadini interessati alla cosa pubblica

Temi e contenuti

Il programma toccherà i grandi nodi del nostro tempo:

Costituzione e istituzioni

Diritti sociali e lavoro

Democrazia, rappresentanza e partecipazione

Disuguaglianze, territorio e politiche pubbliche

Informazione, comunicazione e potere

Storia dei movimenti e delle culture politiche

Con interventi di docenti universitari, ricercatori, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico, la Scuola si propone come spazio di confronto libero e pluralista, capace di coniugare sapere accademico e analisi della realtà.