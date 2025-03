Convegno Medico ECM: Prevenzione e Innovazione in Cardiologia a Mugnano del Cardinale

L’8 marzo 2025 si terrà un importante Convegno Medico ECM a Mugnano del Cardinale presso la sede della Proloco “Rimettiamoci Insieme”, un evento formativo di alto valore scientifico che garantirà 8 crediti ECM ai partecipanti. Il focus del convegno sarà la prevenzione primaria in cardiologia, con particolare attenzione a temi cruciali come Ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, psicocardiologia, trombosi e coagulazione.

Organizzato con il patrocinio dell’Istituto Freudiano, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e del programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), il convegno vedrà la partecipazione di esperti di spicco nel panorama medico.

Dopo i saluti istituzionali di figure di riferimento come Padre Enzo Cozzolino, l’Avv. Valentina Musto, Anna Candelmo, la Dott.ssa Federica Litto e l’On. Vincenzo Ciampi, la Commissione Sanità della Regione Campania sottolineerà l’importanza della prevenzione cardiovascolare nella sanità pubblica.

Tra i relatori dell’evento figurano specialisti di alto livello che condivideranno le loro competenze ed esperienze:

– Dott. Antonio Ciampa, esperto in emostasi presso l’AORN “S.G. Moscati” di Avellino.

– Dott.ssa Antonietta Lettera, biologa nutrizionista, che approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione cardiovascolare.

– Dott. Michele Capasso, primario di cardiologia dell’Ospedale di Eboli (SA), che presenterà le più recenti innovazioni in ambito cardiologico.

– Dott.ssa Antonietta Gialanella, primario di cardiologia presso la Clinica Santa Rita di Atripalda (AV), con un intervento sulla gestione clinica delle patologie cardiovascolari.

– Dott.ssa Caterina Caruso, psicologa, che tratterà il legame tra benessere psicologico e salute cardiaca, nell’ottica della psicocardiologia.

A moderare l’incontro sarà il Dott. Filomeno Caruso, medico di medicina generale, figura chiave per la prevenzione e la gestione delle patologie croniche.

L’evento, reso possibile grazie al supporto di sponsor tecnici come Nalkein, sarà un’opportunità imperdibile per i professionisti della salute interessati ad approfondire gli aspetti più attuali e innovativi della prevenzione cardiovascolare.

Con una segreteria scientifica curata dalla Dott.ssa Sonia D’Apolito, il convegno ECM rappresenta un’importante occasione di formazione e networking per medici, psicologi e specialisti del settore.

L’appuntamento è dunque fissato per il sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00. Un evento da non perdere per chi opera nel campo della cardiologia e della prevenzione medica.