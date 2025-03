Convegno a San Gennaro Vesuviano: “La Buona Alimentazione fra Colture Autoctone e Semi Antichi”

San Gennaro Vesuviano (NA) – Martedì 11 marzo 2025, presso la Sala Conferenze dello Sporting Club Free Time in Via B. Cozzolino, 85, si terrà il convegno dal titolo “La Buona Alimentazione fra Colture Autoctone e Semi Antichi”. L’evento, promosso dall’Istituto Paritario G. Galilei di Nola in collaborazione con la Cooperativa Agricola Eccellenze Nolane e altre istituzioni scolastiche del territorio, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del consumo di prodotti biologici e locali.

L’incontro sarà introdotto dal coordinatore didattico Prof. Vincenzo Serpico, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a personalità di rilievo come la Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore alla Scuola della Regione Campania, il Sindaco di San Gennaro Vesuviano Dott. Antonio Russo e diversi dirigenti scolastici degli istituti coinvolti.

I Relatori e i Temi

Il programma prevede interventi di esperti del settore agroalimentare e nutrizionale. Tra i relatori figurano:

, Nutrizionista e Docente presso l’Istituto Galilei di Nola, che parlerà de “L’importanza della Dieta Primitiva”. Chef Paolo Barrale, Docente di Enogastronomia, che presenterà “La Torzella questa sconosciuta”.

L’incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Daiana Rizzo, docente dell’Istituto Galilei di Nola.

Un Invito a Mangiare Sano

Il convegno, che si inserisce nel progetto “Sii Il Tuo Futuro: Mangia Biologico”, mira a promuovere la consapevolezza verso un’alimentazione sana, basata su colture autoctone e semi antichi. Un’occasione per riscoprire i sapori genuini della tradizione campana e le loro proprietà benefiche.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per studenti, famiglie e cittadini interessati a conoscere da vicino i benefici di una dieta basata su prodotti locali e biologici.