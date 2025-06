“Voci di Speranza”: emozioni in musica e parole a Camposano

Camposano – Si preannuncia un appuntamento carico di emozione e bellezza quello in programma per giovedì 26 giugno 2025 alle ore 18.30 in via Rispoli 18, sede dell’Istituto Comprensivo “Padre Arturo d’Onofrio”. L’occasione è il recital/concert intitolato “Voci di Speranza”, un evento che unisce musica, canto e parola in un intenso percorso artistico pensato per toccare il cuore del pubblico.

Tre i protagonisti della serata: Enza De Stefano al pianoforte, Angela Rosa Fico soprano, e Luciano Varnadi Ceriello come voce recitante. Insieme daranno vita a una performance raffinata, capace di fondere melodie immortali con testi che parlano di amore, sogno e diritti umani.

Il programma musicale attraversa epoche e stili: si spazia dal lirismo di Puccini (con i celebri Vissi d’arte e Un bel dì vedremo) alla forza evocativa di Beethoven, passando per le suggestioni romantiche di Elgar (Salut d’amour) e le sonorità delicate di autori come Bortkiewicz, Ponce, Fiscella e De Curtis-Furnò con l’immancabile Non ti scordar di me. Chiude il percorso musicale il classico napoletano Era de Maggio di Costa e Di Giacomo.

Non meno significativa la parte recitata: verranno proposti brani tratti da autori di grande spessore morale e intellettuale, come la celebre “Lettera all’immortale amata” di Beethoven, il toccante monologo “Questione di sguardi” di don Maurizio Patriciello – simbolo del riscatto civile della “Terra dei Fuochi” – e il visionario discorso “I have a dream” di Martin Luther King, pietra miliare della lotta per i diritti civili.

Il recital vuole essere un messaggio di rinascita, bellezza e speranza, proprio come suggerisce il titolo: “Voci di Speranza”. Un invito, attraverso l’arte, a non dimenticare l’importanza dell’ascolto, della memoria e dell’impegno umano.

L’evento, aperto al pubblico, si configura come un momento di grande valore culturale ed emotivo per tutta la comunità scolastica e cittadina.